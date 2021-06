La ricordate nel film “Quasi Famosi”? Sono passati 20 anni, rivedere l’attrice adesso vi lascerà senza parole.

Ricordate il film Quasi Famosi? Sono passati più di 20 anni dall’uscita delle pellicola di Cameron Crowe che narra la storia di William Miller, un inviato di Rolling Stones che segue le vicende di una rock band immaginaria, gli Stillwater. Tra i personaggi più amati dei film c’è lei, Penny Lane: per ideare questa figura, il regista si è basato sulla vita di un’amica, Pennie Trumble, che lavora nel mondo della musica.

Ad interpretare la mitica Penny è stata un’attrice oggi famosissima: si tratta di Kate Hudson, che per il ruolo in Quasi Famosi ha ricevuto anche una candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista, nel 2001, e ha vinto un Golden Globe. Curiosi di vedere come è diventata dopo tutti questi anni? Siete nel posto giusto.

La ricordate nel film “Quasi Famosi”? Com’è oggi Kate Hudson, l’interprete di Penny Lane

Ricordate Penny Lane nel film Quasi Famosi? Originariamente, il personaggio era stato scritto per Sarah Polley, che ha poi rifiutato per un altro impegno. Ad interpretare il ruolo è stata la bellissima Kate Hudson, candidata agli Oscar grazie al personaggio del film di Cameron Crowe, come miglior attrice non protagonista. Nella stessa categoria, l’attrice ha vinto il Golden Globe grazie al famoso film.

Da lì, una carriera ricca di successi per l’attrice statunitense, che oggi ha 42 anni. Siete curiosi di vedere come è cambiata dopo circa 20 anni? Ecco alcuni scatti postati da lei sul suo canale Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Hudson (@katehudson)

Eh già, sembra proprio che il tempo non sia mai passato per la mitica Penny Lane: l’attrice è meravigliosa, ora come allora, quando era ventenne:

L’attrice è mamma di tre bambini: Ryder Russell Eobinson, nato nel 2004 dal matrimonio con Chris Robinons, leader dei Black Crowes; Bingham Hawn Bellamy, nato dalla relazione con Matthew Bellamy, frontman dei Muse, nel 2011; infine, Rani Rose, nata nel 2018 dall’unione con Danny Fujkawa