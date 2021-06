Romina Power inconsolabile: sul suo canale social, il messaggio per la morte della giovanissima Camilla, parole da brividi.

La morte della giovanissima Camilla ha lasciato tutti attoniti. Dopo essere sottoposta al vaccino contro il Covid, la ragazza di Sestri Levante ha iniziato a stare male. E, dopo essere stata ricoverata per trombosi al seno cavernoso, purtroppo è morta. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti gli italiani letteralmente senza parole.

Sono davvero tantissime le persone che, appena appresa la notizia della morte della giovanissima Camilla, hanno voluto rivolgerle un pensiero. Tra questi, impossibile dimenticare il momento di commozione che Barbara Palombelli ha avuto nel corso di una delle ultime puntate di Stasera Italia. Oppure, quelle di Romina Power. Anche la cantante, attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, infatti, ha voluto spendere due parole in merito. E, vi assicuriamo, le parole utilizzate sono davvero da brividi. Vediamole molto più da vicino.

Romina Power, il messaggio da brividi per la morte di Camilla: è inconsolabile

Tra i tantissimi messaggi giunti per la morte della giovanissima Camilla, non si può fare affatto fare a meno di fare riferimento a quello che Romina Power ha voluto dedicarle. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, la cantante americana non ha perso occasione di poter dedicare delle parole davvero da brividi per questo tragico evento.

“Nessuno deve morire a quell’età”, scrive Romina Power a corredo di questa foto che ritrae Camilla in tutta la sua bellezza. Facendo, quindi, un chiaro riferimento alla giovanissima età della ragazza. Pensate, Camilla aveva soltanto 18 anni. Aveva tutta una vita davanti, quindi. Purtroppo, però, non ce l’ha fatta! “Un sorriso che prometteva una vita felice e significativa”, ha scritto ancora la cantante. Sottolineando, infine, tutta la dolcezza che Camilla lasciava trasparire dal suo sorriso.

“Prego per Camilla”, ha continuato a dire Romina Power. Prima ancora di testimoniare tutta la sua vicinanza alla famiglia della giovane di Sestri Levante.