Una casa che ha dell’incredibile quella dove vive lo stilista Giorgio Armani: tra archi dorati ed animali esotici, resterete sbalorditi!

Vi siete mai chiesti dove possa vivere una celebrità come Giorgio Armani, guru della moda e ambasciatore dell’eleganza italiana nel mondo? E’ Dagospia a farci scoprire le meraviglie della sua dimora, una delle tante ovviamente, che si trova a Broni, a circa 50 km da Milano.

E’ qui che Armani torna per riposare tra i suoi roseti e gli 80 animali esotici che vi abitano, come racconta a “T”, il magazine di stile e design del “New York Times”. Proprio così, Giorgio ha una vera passione per gli animali particolari: oltre ai cani, nella proprietà si aggirano lama, zebre, cervi e pappagalli sudamericani. Una villa a due piani di 15 mila metri quadrati e 26 stanze, costruita dal conte italiano Franco Cella di Rivara, creatore del dentifricio Marvis.

Dove vive Giorgio Armani: impossibile non notare quel ‘dettaglio’

Il particolare che subito salta all’occhio è l’assenza di mobili moderni o antichi. Nella zona giorno troviamo divani imbottiti e avvolti da cuscini d’avorio. Il pavimento in marmo lucidato a specchio nell’ingresso principale ha al centro un tavolo da biliardo.

Come riporta Dagospia, anche gli oggetti sono esotici: un busto di marmo acquistato in un mercato delle pulci, un’intera collezione di bottiglie di farmacia del XIX secolo dalla Tunisia, un leone di pietra del 1700 comprato a Parigi.

In sala da pranzo campeggia una collezione d’argenteria d’argento del Gran Caffè Doney di Firenze. Impossibile infine non notare l’immagine incorniciata di Sergio Galeotti, amico e socio in affari di Armani, morto nel 1985.