E’ stato Carlisle Cullen nella saga Twilight: sapete com’è oggi l’attore? Sono passati molti anni, vi mostriamo com’è diventato.

Tutti hanno visto almeno una volta la famosissima e amatissima saga Twilight, che negli anni passati ci ha accompagnato facendoci vivere emozioni incredibili. Protagonista della storia, Bella Swan, interpretata dall’attrice Kristen Stewart, che si innamora del vampiro Edward Cullen, interpretato dall’attore Robert Pattinson.

Leggi anche Ha interpretato la bellissima Renesmee nella saga di Twilight: com’è diventata oggi la splendida Mackenzie Foy?

Una trama avvincente, che ha visto al centro dell’attenzione altri importanti protagonisti. E a tal proposito, non possiamo non citare, l’attore che ha interpretato la figura paterna della famiglia Cullen, ossia Carlisle. Questo personaggio è stato interpretato da Peter Facinelli. Ovviamente, nella saga, essendo dei vampiri, sono stati apportati vari cambiamenti nell’aspetto, e quindi, abbiamo avuto modo di vedere i diversi attori, in una veste diversa. Oggi, sono passati circa 9 anni, dall’uscita dell’ultimo film, e quindi la domanda sorge lecita: com’è diventato Facinelli?

E’ stato il vampiro Carlisle Cullen nella saga Twilight: com’è diventato oggi l’attore?

Twilight è una serie cinematografica basata su quella letteraria di Stephenie Meyer. Si articola in cinque film, il primo,Twilight, è uscito nel 2008, cui fanno seguito, The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 e l’ultimo, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2, uscito nel 2012.

Leggi anche Addio a Gregory Tyree Boyce, aveva soltanto 30 anni: l’attore ha recitato in Twilight

Sono molti i personaggi che hanno fatto da sfondo a questa avvincente trama, a partire dai protagonisti, Bella Swan e Edward Cullen, interpretati da Kristen Stewart e Robert Pattinson. Ma, ovviamente, a circondare la trama, abbiamo avuto modo di vedere altri importanti personaggi, divisi in coloro che si sono mostrati fin da subito pronti ad aiutare la coppia, e dall’altra parte, i nemici, pronti ad attaccare. Per questo, oggi, vogliamo porre la nostra attenzione su uno degli attori che ha fatto parte della famosa saga, stiamo parlando di Peter Facinelli, che ha vestito i panni di Carlisle Cullin. La domanda sorge lecita: sapete com’è diventato oggi? Osservate in basso!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peter Facinelli (@peterfacinelli)



Cosa possiamo dire? L’attore non sembra assolutamente cambiato nel tempo, nonostante siano passati circa 9 anni dall’uscita dell’ultimo film di Twilight.