Tale e Quale Show, clamoroso spoiler: tra i concorrenti ci sarà anche lui, a lasciarlo intendere è stato Carlo Conti.

Come ogni estate, i palinsesti dei principali canali tv sono “in vacanza”, ma, da settembre, si riparte con una stagione ricchissima di novità. E di immancabili certezze! Come Tale e Quale Show, il seguitissimo programma di Rai Uno dedicato alle imitazioni. Anche quest’anno, Carlo Conti tornerà in onda con un’edizione tutta da vivere. Ma cosa sappiamo del cast?

Ebbene, le indiscrezioni trapelate sul web negli ultimi mesi sono state davvero tantissimi: a quanto pare, molti ex concorrenti del GF Vip 5 sarebbero stati provinati. Nelle ultime ore, però, è arrivato un vero e proprio spoiler! A lasciarselo sfuggire è stato proprio Carlo Conti, che avrebbe fatto capire chiaramente uno dei prossimi concorrenti di Tale e Quale. Scopriamo cosa è successo.

Tale e Quale Show, clamoroso spoiler di Carlo Conti: spunta il nome di uno dei concorrenti della prossima edizione

Manca ancora qualche messe all’inizio di una nuova edizione di Tale e Quale Show, ma il pubblico è già curioso di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti. Concorrenti che si metteranno in gioco imitando cantanti e star della musica internazionale, con tanto di trucco, parrucco e travestimenti. Per ora, il cast è ancora top secret, ma nelle scorse ore è trapelato qualcosa di molto interessante…

È successo tutto ieri sera, in occasione della prima partita degli Europei 2021. Su Rai Play è partito il programma dei The Jackal, che seguono in diretta le gare, con tanti ospiti che intervengono. Ebbene, tra gli ospiti di ieri in collegamento anche Carlo Conti, che si è lasciato andare ad uno scambio di battute che non è passato inosservato.

Prima di salutare, Carlo Conti ha chiesto a Ciro Priello di fargli un “do di petto”, per poi esclamare: “Preparati, Ciro preparati!“. Parole che hanno incuriosito tutti, soprattutto perché, dopo poco, sono partiti dei cori in studio. Tra cui uno lanciato da Stefano De Martino, ospite in studio dai The Jackal: “Spoiler, spoiler!”. Il nome del programma non è stato fatto, ma De Martino ha ironizzato: “Un programma tale e quale a quello che fanno su Rai Uno”

Insomma, al momento nulla di ufficiale, ma pare proprio che Ciro Priello sarà uno dei nuovi concorrenti di Tale e Quale Show! Siete felici?