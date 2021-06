Adesso Tiberio Timperi si mostra proprio così, ma spunta uno scatto di 30 anni fa: avete notato anche voi quel “dettaglio”?

È uno dei conduttori televisivi più amati di sempre, Tiberio Timperi. Attualmente in onda, in compagnia di Monica Setta, con il programma “Uno mattina in famiglia”, il conduttore e giornalista vanta di una carriera davvero impressionante. Pensate, era davvero giovanissimo quando ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo. Ed era altrettanto giovanissimo quando ha cavalcato l’onda del successo in un vero e proprio batter baleno. Ebbene, ma com’è cambiato in tutti questi anni? Appurato che il suo esordio in tv è avvenuto nel 1986 al timone di un telegiornale, com’è cambiato nel corso del tempo?

Sono passati esattamente 35 anni quando, davvero giovanissimo, Tiberio Timperi faceva il suo debutto sul piccolo schermo dopo una breve esperienza in radio. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiato in tutto questo tempo? Ebbene: qualche ora fa, il conduttore ha condiviso una foto di sé di circa 30 anni fa. Siete curiosi anche voi di vederlo nel passato? Ci pensiamo immediatamente, state tranquilli!

Tiberio Timperi, spunta uno scatto di 30 anni fa: com’è cambiato

Attualmente, siamo abituati a vedere Tiberio Timperi con tutto il suo fascino in diretta televisiva. Vi siete mai chiesti, però, come fosse circa 30 anni fa? Appurato che il suo debutto è avvenuto esattamente 35 anni fa, siete curiosi di sapere com’era? A mostrare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, infatti, è spuntato uno scatto che lo ritrae proprio nel passato. Volete vederlo anche voi?

Com’era, quindi, Tiberio Timperi 30 anni fa? Questo scatto caricato su Instagram qualche ora fa ce ne da ampia testimonianza. Siete curiosi di vederlo anche voi? Ecco di che cosa parliamo esattamente:

Uno scatto del passato, da come si può chiaramente comprendere. Ma avete notato anche voi quello che abbiamo notato noi? Impossibile non farlo, avete ragione! Potranno anche essere passati 30 anni, ma Tiberio Timperi è sempre identico. Cosa ne pensate?