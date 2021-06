Tina Cipollari, il gesto che insospettisce tutti: così sembra tutto già deciso

Tina Cipollari, il gesto dell’opinionista di Uomini e Donne che insospettisce tutti: così sembra tutto già deciso.

È uno dei volti più amati della nostra tv. In coppia con Gianni Sperti fa divertire i telespettatori, che da anni li seguono ogni giorno. Si, parliamo proprio di Tina Cipollari, la mitica opinionista di Uomini e Donne. Protagonista assoluta della trasmissione di Maria De Filippi, i suoi botta e risposta con Gemma Galgani sono un appuntamento imperdibile per i fan. Che dovranno attendere qualche mese per rivedere la trasmissione.

Come ogni anno, infatti, Uomini e Donne è in pausa estiva e tornerà a settembre con nuove puntate, nuovi troni e nuove emozioni. C’è una domanda però che tutti si fanno: Tina sarà ancora in trasmissione nel suo ruolo di opinionista? Negli ultimi mesi, infatti, la Cipollari è stata assente per diverse puntate, perché impegnata con il trasloco a Firenze. Cosa accadrà dal prossimo anno? C’è un gesto che insospettisce il pubblico…

Tina Cipollari, un gesto insospettisce il pubblico: cosa accadrà a Uomini e Donne?

Tina Cipollari sarà a Uomini e Donne a settembre? È quello che tutti si chiedono, dopo le numerose assenze dell’ultima stagione. L’opinionista, infatti, è stata diverse volte in collegamento, essendo impegnata con il trasloco a Firenze. Ma avendo cambiato città, Tina potrà essere presente in studio per tutte le puntate della trasmissione? I fan lo sperano con tutto il cuore, anche se, sul web, girano voci di una possibile presenza a “intermittenza” per l’opinionista, che manterrà il ruolo, ma non ci sarà sempre.

A insospettire il pubblico è stato anche il saluto della Cipollari nella puntata finale di questa stagione. L’opinionista ha salutato il pubblico come sempre, ma ha aggiunto calorosi saluti anche a tutto il team di Uomini e Donne, la redazione, e tutti coloro che lavorano per il programma.

Un saluto che sa di “addio”? Tutti noi ovviamente ci auguriamo di no! Che Uomini e Donne sarebbe senza Tina Cipollari?