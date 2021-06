Tiziano Ferro esplode di gioia: il celebre cantante ha ricevuto un importantissimo riconoscimento, l’annuncio è appena arrivato. Guardate cosa ha pubblicato sui social.

Tiziano Ferro sorride. Il celebre cantante nel 2020 è stato il protagonista di Ferro, un film documentario diretto da Beppe Tafarulo incentrato sulla sua vita. Ferro è stato distribuito sulla piattaforma streaming Prime Video: tra passato e presente, Tiziano Ferro ha raccontato la sua vita svelando dettagli e retroscena sul suo privato di cui nessuno era a conoscenza. Dal coming out, dal peso eccessivo raggiunto in adolescenza, ai problemi con l’alcol: in Ferro abbiamo conosciuto a pieno la vita di Tiziano Ferro, celebre cantante famosissimo in Italia ed in altri paesi del mondo. Oggi è arrivata una magnifica notizia per l’artista di Latina: è arrivato un prestigioso riconoscimento proprio per il suo film. Ecco di che si tratta.

Tiziano Ferro esplode di gioia: magnifica notizia, l’annuncio è appena arrivato

Tiziano Ferro pochissimi minuti fa attraverso il suo canale Instagram ha reso pubblico il magnifico premio che il film Ferro ha conquistato. Il celebre documentario incentrato sulla vita dell’artista ha conquistato tutto il pubblico di Prime Video ed i fan di Tiziano: è stato nominato come Miglior film ai Diversity Media Awards.

“Il mio documentario “ғᴇʀʀᴏ” su Prime Video è stato nominato come 𝘔𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳 𝘧𝘪𝘭𝘮 ai Diversity Media Awards. Che bello!!! Se volete votare per me, il link diretto è nelle stories in evidenza, nella BIO e comunque è questo: https://www.diversitymediaawards.it/nomination-vincitori/vota/ GRAZIE IN ANTICIPO!!!” ha scritto come didascalia il cantante. Ecco il post pubblicato su Instagram:

Tiziano ha così invitato tutti i suoi milioni di fan sparsi per il mondo a votarlo: ha ottime probabilità che vinca questo prestigioso premio. Gli facciamo un enorme in bocca al lupo!