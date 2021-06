Il retroscena sulla furiosa lite spunta fuori solo ora: telecamere spaccate a Uomini e Donne, le ha pagate Maria de Filippi. E’ successo durante quella furiosa lite.

Gli amanti del noto dating show, Uomini e Donne, ricorderanno senza dubbio Gianluca Tornese. Il giovane napoletano corteggiava Valentina Dallari, la tronista contesa tra lui, Andrea Melchiorre e Mariano Catanzaro. Volavano stracci in studio tra i due corteggiatori, molto presi dalla bella tronista: in tanti ricorderanno le numerosi liti avvenute nel programma condotto da Maria de Filippi. Gianluca ai microfoni a RTL 102.5 News ha parlato proprio della sua esperienza a Uomini e Donne: un aneddoto particolare spunta fuori solo ora, a distanza di tanti anni! Ecco cosa ha raccontato Gianluca riguardo quel durissimo scontro avvenuto in puntata. Il retroscena spunta fuori solo ora.

Raptus di follia a Uomini e Donne: “Telecamere spaccate, le ha pagate Maria De Filippi”, shock

Il napoletano, ex volto di La Pupa e il Secchione, Gianluca Tornese ai microfoni di RTL 102.5 News ha raccontato un aneddoto riguardo la sua passata esperienza a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Valentina Dallari durante la sua partecipazione al dating show ha avuto un durissimo scontro con Mariano Catanzaro. Tutti gli amanti del programma ricorderanno la grande rivalità che c’era tra i due ex corteggiatori: nel corso di una puntata i toni si accesero particolarmente, furono costretti ad intervenire i presenti per calmare le acque.

A distanza di anni, spunta fuori la verità: “Ho litigato in studio con Mariano Catanzaro, ci siamo quasi presi a botte e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere” ha svelato Gianluca. “Le ha pagate Maria, la redazione. Ma abbiamo sbagliato. Abbiamo alzati i toni. Certe cose non si fanno, ma corteggiavamo la stessa donna e ci siamo fatti prendere dalla mano” ha aggiunto.