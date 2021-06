Aperti i casting per la prossima stagione di Uomini e Donne: di seguito vi spieghiamo come partecipare al programma di Maria De Filippi

Uomini e donne è un dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, andato in onda per la prima volta su Canale 5 il 16 settembre 1996. Il programma inizialmente nacque come versione “adulta” di Amici e di genere talk show. A partire dal gennaio 2001, invece, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri e di conseguenza dating show.

Nel corso degli anni, la trasmissione ha cambiato spesso volto. Il trono classico con tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici resta la spina dorsale del programma. Negli anni seguenti, però, sono stati aggiunti il trono over con dame e cavalieri e il trono gay (solo per un anno). Da quest’anno, invece, il trono classico e il trono over sono stati uniti.

Uomini e Donne, aperti i casting: come partecipare

Una nuova stagione di Uomini e Donne è alle porte. Il dating show, in onda dal 1996 su Canale 5, è ovviamente confermato tra i palinsesti della prossima stagione televisiva. Il programma di Maria De Filippi è uno dei fiori all’occhiello della rete del Biscione. In questi anni non c’è stato mai un programma concorrente che potesse competere nella gara d’ascolti. Nonostante gli alti e bassi, la trasmissione resta l’assoluta dominatrice in quella fascia oraria.

A settembre, dunque, ci sarà una nuova stagione del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La redazione del programma non va mai in vacanza e sono già aperti i casting per la prossima edizione. L’annuncio è arrivato anche sulle pagine social del programma: “Hai voglia di innamorarti e vuoi partecipare a Uomini e Donne?”.

Per tutti coloro che hanno intenzione di partecipare al programma di Maria De Filippi, iscriversi è semplicissimo. Basterà collegarsi al sito witty.tv, compilare il form dedicato e aspettare che la redazione faccia una chiamata. Una volta passata questa ‘fase’ ci sarà ovviamente il colloquio.