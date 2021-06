Valentin di Amici, che fine ha fatto il ballerino ? L’ultimo ‘aggiornamento’ è abbastanza eloquente.

È stato uno dei protagonisti assoluti della diciannovesima edizione di Amici, quella in onda nel 2019. Parliamo di Valentin, il ballerino di danze latine che ha conquistato tutti col suo talento, ma anche col suo carattere forte e deciso. Durante il percorso nel talent, il concorrente ha conosciuto Francesca Tocca, ballerina professionista, con cui ha iniziato una relazione. Una storia che ha fatto molto chiacchierare, anche perché, all’epoca, non era ancora chiaro se la ballerina fosse ancora legata al suo ex marito Raimondo Todaro.

Oggi, la storia tra Valentin e Francesca è terminata, ma che fine ha fatto l’ex di Amici? Si è decisamente allontanato dal mondo dello spettacolo, ma diamo un’occhiata all’ultimo post condiviso sui social.

Ricordate il ballerino Valentin di Amici 19? Il suo ultimo post sui social non passa inosservato

Impossibile dimenticarsi di lui e delle sue meravigliose coreografie! Valentin ha lasciato il segno nell’edizione del 2019 di Amici di Maria De Filippi, ma che fine ha fatto ora? Dopo il polverone alzatosi per via della sua storia con Francesca Tocca, il ballerino si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Anche se, nelle scorse settimane, una nuova voce di gossip ha fatto il giro del web: il concorrente ha pubblicato uno scatto con Talisa Ravagnani, anche lei ballerina ad Amici 19, ed ex fiamma del ballerino Javier Rojas. Che tra Valentin e Talisa ci sia più di un’amicizia?

Intanto, qualche giorno fa, il ballerino ha postato uno scatto in cui si mostra più in forma che mai e al quale allega un messaggio che non è passato inosservato:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentin Alexandru Dumitru 🇷🇴 (@valentinufficiale)

“Quando non sai quale dieta devi seguire per mantenerti in forma, ricordati della cattiveria e dell’invidia delle persone che sperano che non ce la farai mai”, scrive il ballerino.

E voi, ricordate il percorso di Valentin nella scuola di Amici?