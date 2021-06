È stato il vincitore del Grande Fratello nel 2007, lo ricordate? Sono passati 14 anni da quel momento, ecco com’è cambiato oggi.

Sin dalla sua prima edizione, il Grande Fratello è riuscito a conquistare un’attenzione “particolare” agli occhi del pubblico italiano. Per la prima volta in assoluto, un gruppo di ragazzi, provenienti da diversi parti d’Italia, accettava di essere rinchiusi all’interno di una casa. E di essere “sorvegliato” 24 ore su 24. Un esperimento sociale, quindi. E che, sin da subito, ha riscosso un successo impressionante. Dalla sua prima edizione, infatti, sono passati esattamente 21 anni, si sono alternate ben 16 edizioni ed abbiamo conosciuti diversi e numerosi concorrenti. E tutti, chi per un motivo e chi per un altro, continua ad essere ricordato con immenso affetto e simpatia dal pubblico.

Uno tra tutti, senza alcun dubbio, è proprio lui: il vincitore del GF 2007. Ricordate di chi stiamo parlando? Si, avete proprio ragione: è davvero impossibile dimenticarlo! Stiamo parlando proprio del simpaticissimo Milo Coretti. Ecco, ma com’è cambiato dal momento della sua vittoria? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? Scopriamolo!

Ricordate il vincitore del GF nel 2007? Eccolo oggi dopo 14 anni

Senza alcun dubbio, ve lo ricorderete. Stiamo parlando proprio di lui: Milo Coretti, il vincitore del GF nel 2007. Entrato a far parte del programma di Canale 5 esattamente il 18 Gennaio di quell’anno, il simpaticissimo romano è riuscito a conquistare le simpatie di tutto il pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che dopo alcuni mesi, ed esattamente il 19 Aprile del 2007, ne usciva vittorioso.

Dopo ben 92 giorni, quindi, Milo Coretti ha trionfato a fine Grande Fratello 7. Ebbene, da quel momento, sono trascorsi esattamente 14 anni, ma com’è cambiata la vita del vincitore del reality di Canale 5? Siete proprio curiosi di saperlo? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio! Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, dopo la vittoria al reality, la vita di Milo Coretti non sia affatto cambiata. Certo, adesso è conosciuto e popolare. D quanto si legge, però, sembrerebbe che sia ancora impegnato nella sua attività da imprenditore.

Lui, invece, com’è cambiato? Dateci un’occhiata:

Insomma, è letteralmente identico! Saranno pura passati 14 anni, ma Milo non è affatto cambiato!