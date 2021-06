Amadeus, oggi si mostra così, ma com’era anni fa? Spunta un video del 1997: vediamo com’è cambiato in questi anni.

Lo conosciamo benissimo, e proprio negli ultimi tempi abbiamo avuto il piacere di vederlo al Festival Di Sanremo 2021; Amadeus è stato al timone della kermesse musicale, accompagnato da Fiorello, e dalle co-conduttrici, tutte bellissime. Nonostante i tanti cambiamenti, a causa dell’emergenza sanitaria, che ha portato alla scelta della non presenza del pubblico, Amadeus è riuscito a portare avanti con grande successo il Festival.

Sappiamo, la sua carriera è immensa, e negli anni, il conduttore è stato al timone di diverse trasmissioni. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era ancora giovane, e proprio a tal riguardo, vi chiediamo, ricordate com’era anni fa? Esattamente prima degli anni 2000?

Amadeus, spunta un video del 1997: ricordate com’era? Ecco com’è cambiato il conduttore

Amadeus è un conduttore amatissimo e apprezzatissimo, e questo è dovuto, ovviamente, al suo enorme talento e alla sua grande simpatia. Al Festival di Sanremo 2021 ci ha letteralmente conquistati, portando avanti uno spettacolo di successo, nonostante la situazione complicata vissuta, a causa dell’emergenza sanitaria. Ha iniziato a lavorare molti anni fa, entrando nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane, e facendosi strada con successo in questo ambito.

Proprio a tal proposito, come vi abbiamo anticipato poco prima, vi chiediamo: ma ricordate com’era Amadeus prima? Esattamente nel 1997? Grazie ad un video emerso, possiamo qui mostrarvi una sua foto, e vedere insieme com’è cambiato in questi anni. Osservate in basso, cosa ne pensate?

Guardando attentamente, bisogna dirlo, sembra proprio che non ci sia stato nessun cambiamento, non trovate? Adesso lo conosciamo benissimo, dato che, siamo abituati a vederlo in televisione in veste di presentatore, e quindi, ponendo le due foto a confronto, possiamo affermare che Amadeus è sempre lo stesso! Questo scatto risale, come vi abbiamo espresso prima, al 1997, in una serata del Festivalbar, ricordate quel momento?