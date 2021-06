Chiara Nasti al momento si trova ad Ibiza, ma il suo soggiorno è stato intralciato da un imprevisto: cosa è accaduto all’influencer.

Ibiza, si sa, in questo periodo è La Mecca dei vip: ogni anno, con l’inizio della bella stagione, sono tanti i volti noti che scappano sull’isola spagnola per godersi lo splendido mare e sfoggiare una meravigliosa tintarella.

Come ad esempio Alba Parietti, che proprio in questi giorni si trova nella sua casa ad Ibiza dove si rifugia appena può. E come non citare Belen Rodriguez, anche lei innamorata della splendida isola delle Baleari dove ogni anno trascorre una parte delle vacanze insieme alla famiglia.

Anche Chiara Nasti è andata lì come mostrano gli ultimi aggiornamenti sul suo seguitissimo profilo Instagram. E’ successo però che la bellissima influencer napoletana si stata vittima in queste ore di uno spiacevole imprevisto di cui ha informato immediatamente i fan.

Chiara Nasti, non fila tutto liscio ad Ibiza: la foto su Instagram non lascia dubbi

Sempre attiva sul popolare social network, Chiara ha appena pubblicato una storia in cui mostra delle medicine e spiega cosa turba il suo soggiorno ad Ibiza.

“Con la febbre a 39”, scrive la Nasti spiegando che si è sottoposta più volte al tampone molecolare ed è risultata negativa. Poi aggiunge che la febbre è qualcosa che le capita ogni anno in estate: “Se non prendo la febbre in estate non sono io”, rivela.

Che dire, auguriamo a Chiara una pronta guarigione e che possa godersi al più presto il magnifico sole di Ibiza!