Correva esattamente l’anno 2000 quando Daria Bignardi, per la prima volta in assoluto, si metteva al timone di un reality, che in un vero e proprio batter baleno ha letteralmente spopolato. E conquistato tutti. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 21 anni. E, badate bene, si sono alternate ben 16 edizioni. È proprio per questo motivo che, in queste lunghissime “stagioni” del reality, abbiamo avuto la possibilità di affezionarci a tutti i suoi concorrenti. Tra quelli che, senza alcun dubbio, continuano ad essere ricordati con affetto dal pubblico italiano, vi è proprio lei. Stiamo parlando proprio di Christine Del Rio, giovanissima ed amatissima concorrente del GF 8.

Christine Del Rio ha preso parte all’edizione del GF nel 2008. E, quindi, a quella che è stata poi vinta dal muratore Mario Ferretti. Ebbene: sono trascorsi 13 anni da quell’edizione, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata oggi?

GF 8, ricordate la concorrente Christine Del Rio? Com’è cambiata oggi

Insieme a Mario Ferretti, il vincitore di quell’edizione, Roberto Mercandalli, Lina Carcuro e tantissimi altri, anche Christine Del Rio è stata una concorrente del GF 8. Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei, ne siamo certi! Giovanissima e bellissima più che mai, la Del Rio è stata una delle protagoniste indiscusse di quell’edizione. E il motivo è piuttosto semplice. Non soltanto, infatti, Christine si è contraddistinta da tutte le sue compagne di viaggio per il suo forte carattere, ma è stata anche la protagonista di una splendida storia d’amore con Francesco Botta, attualmente terminata.

Ebbene: siete curiosi di sapere com’è diventata oggi, dopo ben 13 anni, Christine Del Rio? E, soprattutto, cosa fa oggi? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Partiamo col dirvi che se, al GF 8, Christine era bellissima. Adesso, lo è ancora di più. E ce lo confermano i suoi scatti social.

Per quanto riguarda la sua professione, invece, sappiamo davvero poco e niente. Al momento della sua partecipazione, Christine era una veejay. Attualmente, non abbiamo notizie in merito.

Diteci la verità: non è sempre bellissima!