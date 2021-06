Elisa Isoardi ha parlato del suo futuro in tv: la vedremo proprio lì prossimamente? Gli indizi fanno pensare.

Elisa Isoardi è stata una delle concorrenti de L’Isola dei famosi; la conduttrice, fin dall’inizio di questa esperienza ormai conclusasi, aveva mostrato di essere una vera leader. Purtroppo, il suo percorso è terminato prima del previsto, dato che, la Isoardi è stata costretta ad abbandonare L’Honduras , per tornare in Italia.

Il motivo è ormai conosciuto, la conduttrice ha dovuto lasciare il reality per motivi di salute. Adesso, anche il programma è terminato, dove abbiamo visto trionfare Awed, ed Elisa, a telecamere spente, ha raccontato, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, del dopo Isola, e del suo futuro professionale in tv: dove la vedremo? Ecco tutti i dettagli.

Elisa Isoardi parla del suo futuro in tv: dove la vedremo prossimamente?

Dobbiamo ammetterlo, è stata una delle protagoniste indiscusse de L’Isola dei famosi: Elisa Isoardi è giunta in Honduras ad inizio reality, destreggiandosi in prove di grande abilità. E lei, la nostra amata conduttrice, non si è certamente tirata indietro e ha mostrato forza e tanto coraggio. Purtroppo, l’esperienza si è dovuta concludere prima del previsto, perchè la Isoardi, come sappiamo, ha dovuto lasciare l’isola per motivi di salute.

Adesso, L’Isola dei famosi è terminata, ed Elisa, a telecamere spente, ha parlato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, del suo percorso, tirando le somme, ma non è mancata di parlare anche del suo futuro professionale. Infatti, negli ultimi tempi, sono molte le voci che ricorrono di un possibile suo futuro in Mediaset, e proprio a tal proposito, la conduttrice ha dichiarato:

“A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi sarà quel che sarà, la vita vi costruisce i blocchi, uno dopo l’altro”, queste le parole dell’ex naufraga de L’Isola dei famosi che non sembra escludere la possibilità di poter arrivare in un programma Mediaset. Cosa accadrà, vedremo proprio lì Elisa Isoardi? Lo scopriremo solo col tempo!