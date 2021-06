Elisabetta Gregoraci, l’abito indossato in barca incanta i followers: il prezzo è da capogiro, ecco quanto costa.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del GF Vip. A breve la rivedremo in tv su Italia Uno, alla conduzione di Battiti Live. Si, parliamo proprio di Elisabetta Gregoraci, una delle showgirl più amate della nostra tv. Grazie anche alla partecipazione al reality show condotto da Signorini, Elisabetta può contare su una vera e propria schiera di fan, che la seguono e la supportano, soprattutto sui social.

E ad attirare particolarmente l’attenzione dei followers sono i look della showgirl calabrese, mai banali e super eleganti. Nelle scorse ore, si è mostrata in barca con un abito che non è passato assolutamente inosservato. Curiosi di scoprire i dettagli del vestito? Ve li sveliamo subito!

Elisabetta Gregoraci, tutti i dettagli del suo abito: riuscireste ad indovinare il prezzo?

Tutti pazzi per il guardaroba di Elisabetta Gregoraci! Durante il GF Vip 5, i fan attendevano le puntate proprio per scoprire l’outfit scelto dalla bellissima showgirl, maestra di eleganza e di stile. E, anche sui social, i suoi look non passano affatto inosservati. Come quello sfoggiato ieri, in occasione di una giornata in barca. Un abito dalla lunghezza media, che ha letteralmente incantato i fan. A fornirci i dettagli del vestito è la sempre informata pagina Instagram “Eligregstyle”, una vera e propria raccolta di tutti i look della Gregoraci. Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eligregstyle (@eligregstyle)

Eh si, si tratta di un abito firmato Zimmermann e il prezzo è decisamente stellare: 1950 euro. Un abito che mette in risalto la bellezza della showgirl: per Elisabetta una pioggia di complimenti nel post pubblicato sui social.

