Era il giovanissimo Brian dei Backstreet Boys, lo ricordate? Attualmente, il cantante ha 46 anni: com’è cambiato? Incredibile!

Insieme alle Spice Girls, anche i Backstreet Boys hanno rappresentato la vera e propria storia musicale degli anni ’90. Composta da cinque giovanissimi e splendidi ragazzi, la band musicale ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati numerosi anni dal loro debutto sulla scena artistica internazionale, i suoi componenti continuano ad essere ricordati con affetto da tutti i loro ammiratori.

Leggi anche –> Ricordate Emma Bunton delle Spice Girls? Oggi ha 45 ed è pazzesca: trasformazione impressionante

Tra i cinque componenti del gruppo, non si può fare affatto fare a meno di citare proprio lui: il giovanissimo Brian. Occhi azzurri e capelli scuri, il cantante ha fatto innamorare milioni e milioni di ragazzine. Ebbene: com’è diventato oggi? Attualmente, Brian Littrell, questo è il suo nome e cognome per intero, ha esattamente 46 anni, ma com’è cambiato? Volete proprio saperlo? Scopriamolo insieme!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Backstreet Boys, ricordare Brian? Eccolo oggi a 46 anni: incredibile!

Correva esattamente l’anno 1993 quando, per la prima volta in assoluto, ad Orlando, si svolse il primo concerto dei Backstreet Boys. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 28 anni. Eppure, nonostante il suo scioglimento, alcuni successi della band musicale continuano ad essere cantati, ricordati e ballati. Che fine hanno fatto, però, oggi? In particolare, il giovanissimo Brian com’è diventato? Ebbene: subito dopo l’addio ai Backstreet Boys, il cantante ha continuato a coltivare la sua passione per la musica. E, come ricorderete, ha iniziato ad intraprendere anche la carriera solita.

Leggi anche –> Ha vinto Amici nel 2011, nella categoria ballo: com’è oggi, a distanza di 10 anni

Com’è oggi, però? Appurato che sono trascorsi esattamente 23 anni dal loro esordio, siete curiosi di sapere com’è cambiato oggi? Ebbene: sembrerebbe che il giovanissimo Brian non sia affatto cambiato. Nonostante il tempo e l’età che avanza, il bel Littrell è rimasto letteralmente identico a quando era soltanto un ragazzino. Non credete alle nostre parole? Bene! Guardate un po’ qui:

Sul suo canale social ufficiale, Brian è davvero attivissimo. Ed, oltre a condividere scatti in compagnia della sua famiglia, è solita intrattenere il suo pubblico anche con selfie. Avete notato anche voi? Brian Littrell è letteralmente identico a quando, davvero giovanissimo, prendeva parte ai Backstreet Boys. Siete d’accordo con noi?