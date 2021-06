Giulia De Lellis si mostra ai fan su Instagram in una versione abbastanza ‘inconsueta’: “Vi volevo fare un dispetto”, dice l’influencer.

Siamo abituati a vederla sempre al top della sua forma: non a caso, Giulia De Lellis sui social è una vera icona di stile e moda. Stavolta però, la conduttrice di Love Island Italia ha deciso di stupire i fan immortalandosi in un momento un po’ particolare che la mostra completamente al naturale. Giulia, che sul suo seguitissimo profilo Instagram è solita aggiornare i follower su tutto ciò che la riguarda, in queste ore ha condiviso un video in cui si mostra come non l’avevamo mai vista.

In effetti, quella che ha fatto vedere in queste ore è un’immagine di sé alquanto inedita, ma che la rende ancora più affascinante: i fan hanno potuto ammirare tutta la sua bellezza al naturale che non è certamente da sottovalutare!

Giulia De Lellis, allenamento e tanto caldo: il risultato non è niente male

Tramite un paio di storie su Instagram, Giulia ha fatto sapere ai suoi fan di essere intenta ad allenarsi: “No make up. Capelli miei ricci, ingestibili, e con 30° io ho avuto la splendida idea di allenarmi”, dice nel video.

Il dettaglio che sicuramente colpisce è vederla in abbigliamento ginnico, con i capelli un po’ ribelli ma sempre splendidi e senza un filo di trucco. E’ da ammettere però che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sempre bellissima anche se lei stessa ha ironizzato su questo punto dicendo nel video successivo: “Meritavate di vedermi così”.

Noi la troviamo semplicemente divina, siete d’accordo?