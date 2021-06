“Buffy” è un cult intramontabile e i suoi personaggi sono ancora oggi amatissimi: ricordate “Spike”, il magnetico e affascinante vampiro, sapete com’è oggi James Marsters?

La sua prima apparizione nell’amatissima serie tv lo ha reso subito iconico. “Spike” assicura a Buffy che la ucciderà, come ha già fatto in passato con altre due Cacciatrici. Col tempo, la rivalità con la protagonista raggiunge picchi esplosivi e Spike si conferma un antagonista di grande livello. Affascinante, magnetico, furbo e intelligente, ma anche molto istintivo. In alcuni episodi abbiamo modo di conoscere la sua storia, dal primo incontro con “Angelus” fino alla sua trasformazione in “William il Sanguinario”. Poi, pian piano, l’odio per la Cacciatrice si trasforma in rispetto, in affetto, complicità e infine in amore. La storia tra il vampiro e la prescelta ha fatto sognare al pari di quella tra quest’ultima e “Angel”. Merito anche dell’indiscusso fascino di James Marsters: avete visto com’è diventato oggi? Resterete senza parole!

James Marsters: com’è oggi “Spike” di Buffy?

Il talentuoso e magnetico attore è originario di Greenville e il suo primo approccio al panorama artistico avvenne con la partecipazione a diverse produzioni televisive. A consacrarlo al successo fu proprio il ruolo di “Spike” con la cui performance fece innamorare e appassionare il pubblico. Non solo interprete, anche talentuoso musicista, James Marsters è il fondatore dei “Ghost of the Robot” di cui ha fatto parte fino al 2004 quando ha intrapreso poi la carriera di solista.

Lo abbiamo ammirato anche in altre serie amatissime, come “Smallville” e “Supernatural” e il suo fascino è rimasto sempre straordinario. Siete curiosi di vedere com’è oggi il talentuoso attore? Preparatevi a restare senza parole!

Sempre bello, affascinante e dallo sguardo magnetico, non trovate? Forse vi sorprenderà la sua chioma castana: non tutti sanno, infatti, che il biondo platino sfoggiato in “Buffy” non era il colore naturale di capelli dell’attore. Si trattava di un esigenza scenica per il personaggio. Del resto, James Marsters appare perfetto in ogni veste, non siete d’accordo?