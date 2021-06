Ricordate Leo in “Streghe”, era il simpaticissimo angelo bianco delle sorelle Halliwell: eccolo oggi dopo 15 anni, che trasformazione!

Senza alcun dubbio, vi ricorderete anche voi della famosissima serie televisiva “Streghe”. Andata in onda, per la prima volta in assoluto, nel lontano 1998, le avventure delle tre sorelle Halliwell hanno impressionato milioni e milioni telespettatori. Tanto è vero che, oltre ad essere mandato in onda sui canali statunitensi, la serie televisiva è stata trasmessa anche sui nostri canali televisivi. A partire dalla bellissima Prue fino alla “piccola” Paige, ciascun personaggio della serie hanno ottenuto un immediato riscontro da parte del loro pubblico. Tra questi, è davvero impossibile non citare Leo.

Ve lo ricordate? Nella serie televisiva, il bel Leo interpretava il ruolo di angelo bianco. E, spesso e volentieri, è andato in soccorso delle tre sorelle Halliwell. Ebbene: sono trascorsi 15 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, ma com’è cambiato oggi Brian Krause? Stenterete a riconoscerlo!

Era Leo in Streghe, lo ricordate? Eccolo oggi dopo 15 anni

Chi è che non vorrebbe un angelo bianco pronto sempre a proteggerci in tutte le nostre scelte? Ebbene: nella serie televisiva “Streghe”, le tre sorelle Halliwell l’hanno avuto. Ed, addirittura, la bella Piper l’ha anche sposato. Si tratta di una serie televisiva, avete pienamente ragione. Eppure, l’attore che ha interpretato Leo è entrato nel cuore di tutti i suoi telespettatori. Com’è diventato, però, oggi? Appurato che sono trascorsi all’incirca 15 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, siete curiosi di sapere com’è cambiato il buon Brian Krause?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo l’incredibile successo di “Streghe”, Brian Krause ha continuato a coltivare la sua più grande passione. Dopo la serie televisiva, infatti, l’attore ha preso parte a tantissime altre serie di successo, ma anche a diverse pellicole cinematografiche. Com’è cambiato, però? Siete proprio curiosi di saperlo? Guardate un po’ qui:

Insomma, potranno anche essere passati 15 anni da “Streghe”, ma Brian Krause continua ad essere identico e “spiccicato” al suo Leo. Siete d’accordo con noi? Quanti di voi facevano il tifo per lui e Piper?