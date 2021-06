Maria Amelia Monti a Verissimo si è lasciata andare ad una dolorosa confessione: “E’ in clinica, non è sempre presente”.

Ieri, sabato 12 giugno, c’è stata una nuova puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin che, in questa stagione, ci ha più volte sorpresi con bellissime interviste. Gli ospiti, presenti in studio, ai microfoni della Toffanin, si aprono, raccontando fatti inediti, sia riguardanti il lavoro professionale sia la vita privata.

In queste precedenti settimane, abbiamo avuto modo di vedere alcune interviste in replica, ma non sono mancate anche quelle inedite, ancora non mandate in onda. E proprio nell’appuntamento che ci ha accompagnato nel pomeriggio di ieri, siamo stati sorpresi dall’arrivo di Maria Amelia Monti. L’attrice, ai microfoni della conduttrice, ha raccontato un difficile momento.

Verissimo, Maria Amelia Mondi confessa: “E’ in clinica, non è sempre presente”

Nella puntata di Verissimo, andata in onda ieri, sabato 12 giugno, abbiamo avuto il piacere di vedere un’intervista inedita, che ha visto protagonista l’attrice Maria Amelia Monti. La conosciamo benissimo, dato che, sono molte le fiction che l’hanno vista presente, come in Amico Mio e Amico mio 2, la serie Dio Vede e provvede, e come dimenticarla in Finalmente soli, in cui ha recitato al fianco di Gerry Scotti: ricordate?

L’attrice, grazie al suo talento, è diventata amatissima. Come vi abbiamo anticipato, proprio nella puntata di ieri, Maria Amelia Monti ha raccontato di un momento della sua vita, parlando di sua madre: “Mia madre ha 98 anni, è in clinica e purtroppo non è sempre presente a se stessa. Anche nella vecchiaia è molto creativa“, ha confessato la donna, parlando ai microfoni di Silvia Toffanin.

Maria Amelia Monti ha anche raccontato di venire da una famiglia di architetti, di avere sorelle più grandi, e di non essere stata molto seguita in passato: “Sono la terza figlia, non sono stata seguita tantissimo, e all’inizio non mi diedero peso alla mia decisione di fare l’attrice”.