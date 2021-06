Ha vinto Amici di Maria De Filippi nel 2011, la categoria Ballo: scopriamo insieme com’è diventato oggi a distanza di 10 anni e cosa fa.

Amici di Maria De Filippi, quest’anno, è arrivato alla sua ventesima edizione. All’inizio, era intitolato ‘Saranno Famosi’, ma in seguito, è stato assegnato Amici e, ancora oggi, è così. In tutte le edizioni, sono stati numerosi i talenti presenti, divisi in ballerini e cantanti, anche se, come ricorderemo, al debutto del talent, era presente anche la categoria per la recitazione, poi eliminata.

In tutti questi anni, abbiamo detto che sono stati davvero tanti i talenti che hanno fatto parte della scuola più spiata d’Italia, e sarebbe difficile ora citarli tutti. Ma noi, proprio oggi, vogliamo porre l’attenzione su uno degli allievi vincitori della categoria ballo: ricordate del bravissimo Denny Lodi?

E’ stato il vincitore di Amici nel 2011: com’è diventato oggi Denny Lodi, a distanza di 10 anni

E’ stato uno dei concorrenti di Amici nella sua decima edizione, esattamente nell’anno 2011, Denny Lodi, ci conquistava grazie alla sua dote. Un talento, il suo, magnifico. A partire proprio da questa edizione, sono stati due i vincitori, infatti, nelle precedenti edizioni, soltanto un allievo otteneva la vittoria. Il cambiamento è avvenuto in seguito, dividendo così le categorie, in ballo e in canto.

E proprio nell’anno 2011, Denny ha ottenuto la vittoria della categoria ballo, mentre a trionfare nel canto è stato Virginio. Ora, la domanda che vi poniamo è semplice, a distanza di dieci anni circa, com’è diventato l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi? Ebbene, osservate voi stessi in basso!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denny Lodi (@denny_lodi)



Cosa ne pensate? Noi guardando le due foto, quella di allora, quando era allievo della scuola di Maria De Filippi, e questa appena mostrata, possiamo solo dire che Denny non sembra molto cambiato, ma solo cresciuto. E anzi, vi diciamo che, in questi anni, i successi ottenuti sono stati tantissimi e ancora oggi, il ballerino, pratica la sua passione divenuta professione di fatto.