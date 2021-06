Una rottura improvvisa e dai motivi sconosciuti: la protagonista di Striscia la Notizia l’aveva annunciata con un video, salta tutto.

I conduttori che nel corso degli anni continuano ad avvicendarsi dietro il celebre bancone di Striscia la Notizia sono tutti amatissimi. Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Michelle Hunziker, Gerry Scotti, Francesca Manzini e gli altri sono tra i personaggi più conosciuti della tv e tutti davvero in gamba nel loro ruolo. Lo storico tg satirico di Antonio Ricci è un palcoscenico in cui mostrano abilmente la loro simpatia e la loro capacità di far ridere il pubblico, cosa affatto scontata.

Proprio Francesca Manzini è stata protagonista del gossip quasi due mesi, quando ha fatto sapere tramite un video di aver rinunciato a sposarsi col suo ex Christian Vitelli. “Fine-inizio di una nuova me”, aveva scritto nella didascalia del video pubblicato sul suo profilo Instagram. Come ha reagito il suo ex? Ve lo sveliamo subito.

Striscia la Notizia, l’ex di Francesca Manzini: “Ci sono dei motivi”

Sul popolare social network la conduttrice di Striscia la Notizia aveva spiegato: “La vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro”. Una frase che lascia aperti molti scenari, ma nel concreto i motivi della rottura non sono mai stati resi noti.

Come ha risposto a queste parole Christian Vitelli? “Rispondo al video di Francesca in cui parla di incompatibilità caratteriale, ma come è possibile se fino a poco tempo fa aveva annunciato il nostro matrimonio a tutti? Ci sono dei motivi, a me non imputabili, che hanno portato alla fine della nostra storia”, ha spiegato l’ex di della Manzini aggiungendo che questi motivi lo hanno indotto a prendere le distanze dalla conduttrice.

