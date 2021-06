Periodo ‘duro’ per l’ex tronista di Uomini e Donne, ci sono problemi con la gravidanza: di seguito vi riportiamo le sue parole

Uomini e donne è uno dei programmi di punta della rete del Biscione. Il dating show è stato ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione è andata in onda per la prima volta su Canale 5 il 16 settembre 1996. Inizialmente, il programma nacque come versione “adulta” di Amici. A partire dal gennaio 2001, la trasmissione ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri.

Nel corso degli anni, la trasmissione ha cambiato spesso volto. Al trono classico con tronisti e corteggiatori è stato il trono over con dame e cavalieri. Per un anno è stato sperimentato anche il trono gay. Da quest’anno, invece, il trono classico e il trono over sono stati uniti.

Uomini e Donne, periodo duro per l’ex tronista: riguarda la gravidanza

Nel corso degli anni nello studio di Uomini e Donne si sono formate molte coppie. C’è chi ha resistito, chi invece no, ma c’è anche chi è convolata addirittura a nozze. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono l’esempio lampante che nel programma di Maria De Filippi si può trovare l’amore vero. I due si sono sposati ed hanno avuto un figlio, Domenico.

Di recente, la Perrotta ha annunciato di essere nuovamente incinta. La seconda gravidanza, però, sta portando qualche ‘problema’ all’ex tronista. Tra le stories di Instagram, infatti, Rosa ha dichiarato: “È un periodo molto impegnativo. Questa seconda gravidanza in generale mi sta portando insonnia, al contrario della prima. Le prime settimane sono state veramente molto dure”.

L’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha spiegato che, in confronto al primo figlio, con il quale era stata una passeggiata, questa seconda gravidanza sta portando insonnia.