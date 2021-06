Aka7even, è appena arrivato un annuncio davvero inaspettato: è accaduto proprio in queste ore, cosa dobbiamo aspettarci? Le sue parole.

È da quando è uscito dalla scuola di Amici che Aka7even non perde occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori sul proprio canale social ufficiale. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, attraverso un’Instagram Stories, l’ex cantante di Amici non ha affatto potuto fare a meno di dare uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori. Da qualche giorno, come ricorderete, è uscito il videoclip di “Loca”. A quanto pare, però, sembrerebbe che le “sorprese” non siano affatto terminate qui.

Leggi anche –> Aka7even e Deddy, “Ma come devo fare?”: spunta la chat tra i due ex di Amici

È successo proprio nelle scorse ore ed Aka7even, com’è solito fare, non ha perso occasione di poterlo annunciare ai suoi sostenitori. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di una sorpresa davvero grandiosa. E che, senza alcun dubbio, vi renderà super felici. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Aka7even, l’annuncio è appena arrivato: cosa bolle in pentola?

È stato uno dei protagonisti indiscussi di questa ventesima edizione di Amici, Aka7even. Con i suoi singoli “Yellow”, “Mi Manchi” e “Loca”, il cantante campano ha fatto scatenare milioni e milioni di suoi sostenitori. A quanto pare, però, sembrerebbe che le sorprese non sono affatto terminate qui. Proprio qualche ora fa, attraverso un’Instagram Stories caricato sul suo canale social ufficiale, Luca Marzano non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico un annuncio davvero straordinario.

Leggi anche –> Michele Merlo ed Aka7Even, incredibile retroscena: salta fuori solo ora

Risale esattamente a 12 ore fa, quindi in piena notte, un’Instagram Stories di Aka7even in cui il cantante da un annuncio straordinario al suo pubblico social. “La mia faccia dopo aver scritto un nuovo pezzo. Notte”, ha scritto Luca Marzano a corredo di una delle sue ultime foto. Ovviamente, al momento, non abbiamo moltissime informazioni al riguardo, da come si può chiaramente comprendere. Quello che, però, conta sapere che Aka7even si è già messo all’opera.

Cosa bolle in pentola, quindi? Purtroppo, non abbiamo molte notizie da dirvi. Una cosa, però, è certa: non vediamo l’ora di ascoltarlo!