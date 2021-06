Il triste retroscena sulla vita di Al Pacino, icona di Hollywood e padre di tre figli: il dramma inedito vissuto dalla star americana.

Uno dei mostri sacri di Hollywood è sicuramente Al Pacino: l’attore che ha prestato il volto al protagonista di Scarface è un’icona assoluta del cinema mondiale, ma pochi conoscono i dettagli della sua vita personale. Nato a New York il 25 aprile del 1940 da Salvatore Pacino, agente di commercio siciliano e da Rose Gelardi, la sua infanzia è stata segnata da un triste abbandono.

Secondo quanto riporta Io Donna, fu il padre a lasciarlo con la madre e i nonni materni quando aveva solo due anni. Nonostante le difficoltà anche di ambiente in cui crebbe, il suo indiscutibile talento lo spinse fino all’Olimpo degli attori più celebri del pianeta. Al Pacino è grato infatti alla famiglia per avergli permesso di coltivare la sua passione per la recitazione: “Non ho avuto una vita facile, ma sono stato fortunato a trovare la mia strada e mi piace ringraziare chi mi ha aiutato”.

E con i figli? Com’è il rapporto con loro? Scopriamo le dichiarazioni dell’attore riportate da Io Donna.

Al Pacino e i suoi figli: l’attore racconta il loro rapporto

La vita sentimentale di Al Pacino è stata molto intensa: durante gli anni ’80 dalla sua relazione con l’insegnante di recitazione Jan Tarrant ebbe una figlia, Julie Marie. Dall’amore per l’attrice Beverly D’Angelo, invece, ha avuto due gemelli: Olivia Rose e Anton James. Ora che anche con la D’Angelo è finita, Al Pacino come sono i rapporti con i suoi tre figli.

“Quando erano piccoli mi sono trasferito a Los Angeles dove stava la loro madre l’attrice Beverly D’Angelo. Ho affittato una casa per poterli vedere la metà del tempo. È importante. Io ho vissuto una dinamica familiare diversa, praticamente non ho conosciuto mio padre”, spiega l’attore.

Essendo separato dalle loro madri, non è stato facile raggiungere un equilibrio, ma spiega che cerca comunque di essere presente anche se non in modo invadente. “Non mi piace mostrare troppa curiosità. Non faccio domande, penso che sia meglio per loro parlarmi quando ne sentono il bisogno. L’importante è che io sia pronto a ascoltare”.