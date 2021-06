Amici, Rosa Di Grazia rompe il silenzio sulla sua relazione con Deddy: adesso è ufficiale, le parole della ballerina.

È la domanda che un po’ tutti si pongono, dalla sera del 15 maggio, giorno in cui si è conclusa la ventesima edizione di Amici. Da quel momento, infatti, Deddy e Rosa Di Grazia non si sono più mostrati insieme. I due concorrenti si sono conosciuti ed innamorati proprio all’interno della scuola più famosa della tv, dove sono diventati una vera e propria coppia. Ma cosa è successo quando il talent show di Maria De Filippi è terminato?

Le voci di una rottura tra di loro circolano sul web da diverse settimana, ma non è arrivata mai nessuno conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Sia Rosa che Deddy si sono mantenuti vaghi sulla questione. Almeno fino a pochi minuti fa! La ballerina napoletana, infatti, ha deciso di raccontare tutta la verità attraverso un post condiviso su Instagram. Ecco le sue parole.

Amici, Rosa rompe il silenzio su Deddy: “La storia tra di noi, fuori, non ha avuto un inizio”

“Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta.” Inizia così il lungo post pubblicato da Rosa Di Grazia, una delle ballerine di Amici 20. Dopo settimane di silenzio, la concorrente ha deciso di parlare della relazione con Deddy, confermando le voci che girano da un po’: “Sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato.” Ecco il suo messaggio:

Nonostante tutto, Rosa specifica di aver chiarito con Deddy, al quale augura il meglio. Una brutta notizia per i fan della coppia, che si erano affezionati molto a loro durante il percorso ad Amici.