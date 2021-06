Beatrice Valli e Marco Fantini in un posto da sogno: avete visto le immagini pazzesche? Il prezzo vi lascerà senza parole.

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più amate e seguite. Li abbiamo conosciuti ad Uomini e donne, quando, all’epoca, Fantini era il tronista del programma e Beatrice scese le scale in veste di corteggiatrice. E’ stato sicuramente un percorso fatto di alti e bassi, dove non abbiamo potuto cogliere le emozioni ogni volta. Alla fine, i due sono usciti insieme dalla trasmissione e in questi anni hanno creato una bellissima famiglia.

Attivissimi sui social, dove i follower li seguono con tanta attenzione, sono avvezzi, proprio qui, a condividere spesso immagini bellissime. Soltanto da qualche ora, la coppia ha reso noto di aver trascorso qualche giorno in un posto bellissimo, godendo, sembrerebbe, di qualche giorno di totale relax: avete visto il luogo? E’ da sogno, e il prezzo del Resort vi lascerà senza parole.

Beatrice Valli e Marco Fantini, vacanza da sogno per la coppia: le immagini vi lasceranno senza parole

Come abbiamo poco fa anticipato, e come è certamente noto, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nel programma Uomini e donne, dove sono usciti insieme e super innamorati. In questi anni, la coppia ha creato una bellissima famiglia, e spesso si mostrano insieme, rendendo noti alcuni attimi della quotidianità.

Ovviamente, sono molte le immagine condivise sui social, riguardanti anche il lavoro. Nelle ultime ore, però, Beatrice e Marco hanno mostrato alcune immagini, in cui sono apparsi insieme in un posto da sogno. Sembrerebbe che la coppia abbia trascorrendo qualche giorno di vacanza, a Santorini, e siano tornati proprio da qualche ora. Il resort scelto è bellissimo: osservate voi stessi!

Il luogo è meraviglioso, nella foto in alto, Beatrice si trova in una grande piscina, con un panorama mozzafiato, mentre nella foto in basso, sembrerebbe essere una terrazza.

Non ci sono parole, vero? Siamo andati a curiosare, e abbiamo scoperto che il prezzo del resort scelto varia, ovviamente, in base ai giorni e al posto scelto, intorno ai 500 euro fino a salire, toccando somme molto più alte, oltre i 1000 euro.