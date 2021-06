Il famosissimo calciatore è finalmente convolato a nozze: dopo averlo rimandato per il Covid, il matrimonio è stato più che magico.

Una notizia davvero fantastica: il famoso calciatore è finalmente convolato a nozze. Finalmente, avete letto proprio bene! Purtroppo, anche lui, così come tantissime persone, non ha potuto celebrare il suo matrimonio quando previsto proprio per via dell’emergenza Coronavirus. E, purtroppo, è stato costretto a rimandare le sue nozze per ben sei volte. Tutto bene quel che finisce bene, però! Come testimoniato dal canale social ufficiale della sposa e da queste ultime foto apparse sul settimanale “Chi”, la coppia si è finalmente detta “si”. Al momento, come specificato anche dai diretti interessati, si tratta di un matrimonio civile. Fatto sta che, com’è giusto che sia, la gioia dei due ragazzi è davvero immensa.

Festa grande per il famoso calciatore, che, qualche giorno fa, è convolato a nozze. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme!

Il famoso calciatore è convolato a nozze: annuncio a sorpresa, finalmente

“Un sì arrivato dopo un anno e mezzo, dopo averlo posticipato per ben sei volte e lo stavamo organizzando di nuovo”, ha detto il famoso calciatore alle pagine del settimanale Chi per parlare delle sue nozze. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che questo matrimonio, che al momento è civile, sia stato organizzato in fretta in furia. “Abbiamo deciso di fare subito il matrimonio civile. È stata una cosa magica, l’abbiamo organizzato da soli, ho cercato di trasmettere quello che provavo”, ha continuato a dire. Ma di chi parliamo? Ebbene: stiamo parlando proprio di Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari.

Giovanni Simeone e Giulia Coppini, quindi, sono convolati a nozze. E, da quanto si apprende da queste ultime immagini caricate sul canale social ufficiale delle ragazze, attualmente i due piccioncini sono in luna di miele. E che viaggio di nozze, oseremmo dire! Sembrerebbe che la coppia, infatti, sia proprio alle Maldive! E, vi assicuriamo, le foto condivise sono davvero superlative!

Non ci resta che augurare a Giulia Coppini e Giovanni Simeone tutto il bene di questo mondo!