Clamorosa indiscrezione, Carlo Conti fa il botto: per il suo programma sono state provinate tre incantevoli showgirl.

Con l’estate, lo sappiamo benissimo, molti programmi vanno in vacanza, per tornare solo a Settembre con tante incredibili novità. E proprio a tal proposito non possiamo non citare una delle trasmissioni più viste in assoluto, stiamo parlando di Tale e quale show, il seguitissimo programma di rai Uno che vede al centro dell’attenzione meravigliose ed esilaranti imitazioni, e che vede il timone del bravissimo e amatissimo Carlo Conti.

Leggi anche Tale e Quale Show, clamoroso spoiler: tra i concorrenti ci sarà anche lui!

Le edizioni precedenti hanno visto la messa in onda il venerdì, quindi, potrebbe essere che, anche la nuova stagione, veda la sua trasmissione il medesimo giorno. Ovviamente, questo, lo scopriremo solo a settembre. Ma la curiosità che più di tutti avanza è: chi saranno i concorrenti di Tale e quale show? L’indiscrezione bomba è arrivata proprio adesso!

Segui anche il nostro canale ufficiale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e tanto divertimento! Clicca qui!

Tale e quale show: tre incantevoli showgirl per il programma di Carlo Conti

Sono iniziati i preparativi per la prossima edizione di Tale e quale show, il programma che vede il timone del bravissimo Carlo Conti. L’inizio del talent è previsto per Settembre 2021, e quindi, sono già iniziati i provini per scegliere i nuovi concorrenti che faranno parte dello show.

Leggi anche Tale e Quale Show, Ghali non ci sta: il duro sfogo dopo la sua imitazione

Le voci, negli ultimi giorni, sono molte, e i rumors tantissimi: chi saranno i protagonisti della nuova edizione di Tale e quale show? Secondo un’indiscrezione bomba, ad essere state provinate, tre bellissime showgirl, chi sono loro?

Ebbene, secondo quanto riportato da TvBlog, Federica Nargi, Melita Toniolo e Juliana Morerira sono alcune potenziali concorrenti. Ma già nei giorni precedenti, altri nomi di importanti personaggi del mondo dello spettacolo sono apparsi, come quello della cantante Francesca Alotta, la conduttrice e cantante Elena Ballerini e l’ex Miss Italia Francesca Testasecca. Chi saranno i protagonisti di Tale e quale show edizione 2021? Lo scopriremo molto presto!