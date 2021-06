“One Tree Hill” è stata una celebre e amatissima serie tv incentrata sugli adolescenti e sulla passione per il Basket: ricordate “Lucas”, com’è oggi e cosa fa l’affascinante Chad Michael Murray?

Due fratelli (da parte di padre) accomunati dal talento per il basket e nulla più. “One Tree Hill” può essere considerato una sorta di “erede” di format come “Dawson’s Creek”: focalizzato sui problemi, gli ostacoli, le passioni, i primi amori di un gruppo di adolescenti, ci ha accompagnato per otto lunghi anni. Lucas e Nathan Scott hanno ereditato entrambi il talento del padre per la pallacanestro, ma sono diversi e, soprattutto, lontanissimi: figli di madri diverse, cresciuti con valori e ideali diversi. Attorno ai due, ruotano varie figure femminili di fondamentale importanza: Peyton, Brooke e Haley. Nei panni di uno dei fratelli Scott, “Lucas”, c’era l’affascinante Chad Michael Murray: avete visto com’è oggi e sapete cosa fa adesso? Scopriamolo!

Chad Michael Murray: com’è oggi e cosa il “Lucas” di “One Tree Hill”

Prima della consacrazione al successo grazie alla serie tv di cui è stato protagonista, Chad Michael Murray aveva preso parte ad altri format amatissimi. Da “Dawson’s Creek” a “Una mamma per amica”. Ma anche cinema: “Cinderella Story”, “La maschera di cera”, “Left Behind – La profezia”.

L’attore è stato sposato per breve tempo con la bellissima collega, conosciuta sul set di One Tree Hill, la celebre Sophia Bush. Nel 2015, invece, ha annunciato il matrimonio con Sarah Roemer, anche lei incontrata sul set di “Chosen”. La coppia ha due bambini. Di recente, Chad Michael Murray ha preso parte “Riverdale” e al film per la tv “Too Close for Christmas”. Lo abbiamo poi ammirato nel film per il grande schermo “Survive The Night”. Se siete curiosi di vedere com’è diventato oggi il tenebroso, dolcissimo e affascinante “Lucas” non dovete fare altro che dare uno sguardo qui sotto. Lo riconoscete?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chad Murray (@chadmichaelmurray)

Sempre splendido, siete d’accordo?