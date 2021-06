Da Velina di Striscia la Notizia alla Rai, l’indiscrezione è davvero una bomba: il nuovo show promette più che bene, non ci crederete!

Striscia la Notizia, lo sappiamo benissimo, è uno dei veri e propri “must” della televisione italiana. Andata in onda per la prima volta nel lontano 1988, la trasmissione di Antonio Ricci ha riscosso un successo davvero impressionante sin dalla sua primissima puntata. Ancora adesso, nonostante le sue trentatré edizioni, il tg satirico rappresenta un vero e proprio appuntamento fisso per milioni e milioni di telespettatori italiani. Tra i volti fissi del programma, oltre i formidabili conduttori, ci sono anche lei: le veline.

In queste lunghissime 33 edizioni, si sono alternate tantissime veline. E tutte, bisogna ammetterlo, sono rimaste nel cuore degli italiani. Tra queste, non si può fare a meno di citare lei: Federica Nargi. In compagnia di Costanza Caracciolo, la bellissima e giovanissima romana ha ballato sul bancone di Striscia dal 2008 al 2012. Sapete che, però, c’è la serissima possibilità che, molto presto, potremo rivederla sul piccolo schermo? Avete letto proprio bene, si! Da Velina di Striscia alla Rai: scopriamo insieme l’indiscrezione bomba!

Federica Nargi, da Velina di Striscia alla Rai: indiscrezione bomba

Sono passati tantissimi anni da quando Federica Nargi, in compagnia di Costanza Caracciolo, diventava una velina di Striscia la Notizia. Correva esattamente l’anno 2008, per essere precisi. E, da quel momento, il successo della giovanissima romana ha assunto dei livelli davvero impressionanti. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, continua ad essere amata ed apprezzata dal pubblico italiano. Sapete che, stando a quanto si apprende da un’indiscrezione bomba, sembrerebbe che c’è la serissima possibilità che potremmo rivederla sul piccolo schermo? Si è proprio così!

Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che, insieme ad altre due amatissime showgirl, Federica Nargi sia stata provinata per la prossima edizione di “Tale e Quale Show”. Dopo il “clamoroso” spoiler di Carlo Conti in diretta tv, sembrerebbe che sa proprio l’ex velina di Striscia la Notizia ad essere una probabile concorrente.

Cosa ne pensate di questa indiscrezione bomba? A noi, piacerebbe tantissimo vederla a Tale e Quale Show.