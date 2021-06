Dayane Mello, l’annuncio a sorpresa dell’ex del GF Vip: “Non vedo l’ora!”, cosa ha rivelato nelle sue stories di Instagram.

È stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del GF Vip. Non a caso ha superato tantissime nomination, arrivando dritta in finale e classificandosi quarta. Parliamo di Dayane Mello, la modella brasiliana che ha conquistato i fan di tutto il mondo durante l’esperienza nel reality show di Canale 5. E, proprio durante la permanenza nella casa più spiata della tv, il profilo Instagram di Dayane è cresciuto sempre di più: oggi sono ben 1 milione e 100 mila i followers che seguono la pagina.

Followers ai quali, qualche ora fa, Dayane ha annunciato qualcosa di molto interessante. Che avverrà tra qualche giorno. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi spieghiamo tutto!

Dayane Mello, l’annuncio a sorpresa dell’ex del GF Vip: accadrà tra qualche giorno

Un successo strepitoso, quello ottenuto da Dayane Mello grazie alla partecipazione al GF Vip 5. La brasiliana è stata una delle concorrenti più amate della quinta edizione, durante la quale ha avuto il supporto di fan di tutto il mondo. E, oggi, Dayane continua il suo lavoro di modelle e influencer, con il suo profilo social sempre più seguito.

E proprio tra qualche giorno arriverà un’altra importantissima novità della Mello. Di cosa si tratta? Di un nuovo progetto lavorativo di Dayane, che sarà rivelato tra 7 giorni, il 21 giugno! Nelle stories, la brasiliana non trattiene l’entusiasmo: “State collegati con me, manca una settimana per svelare il mio progetto e di cosa si tratta. Non vedo l’ora di farvi vedere, mi raccomando! Sette giorni!”

Proprio così! Già da qualche settimana Dayane aveva informato i fan del nuovo progetto che si stava per realizzare, ma, finalmente, manca davvero poco! Solo sette giorni e i fan potranno scoprire di cosa si tratta. Una linea di costumi? O di prodotti di bellezza? O un brand di abbigliamento? Insomma, le ipotesi sono tantissime, non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutto. Stay tuned!