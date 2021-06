Grave lutto per l’amatissima attrice di Elite: è morto il padre, il messaggio straziante è apparso sui social.

Manca sempre meno al ritorno di Elite! La quarta stagione dell’amatissima serie tv spagnola, infatti, uscirà il 18 giugno. Ma proprio a quattro giorni dall’inizio delle nuove puntate, arriva una brutta notizia per una delle attrici più amate del telefilm.

Attraverso Instagram, la giovane attrice ha comunicato che, nella giornata di ieri, è venuto a mancare il suo amato papà. Un post da brividi, che è stato subito invaso dai messaggi di affetto di fan e colleghi.

Grave lutto per l’amatissima attrice di Elite: è morto il padre di Mina El Hammami, che nella serie è Nadia

“Oggi mio padre ci ha lasciati, era una persona così buona che non immaginate l’orgoglio che ho di essere sua figlia.” Con queste parole, Mina El Hemmani annuncia, attraverso i social, di aver perso il suo papà. La giovane attrice è famosa soprattutto per il ruolo di Nadia nella serie tv di Netflix Elite.

Una dolorosa perdita per l’attrice, che ha voluto dare un ultimo saluto al suo papà attraverso i social, condividendo uno scatto dell’uomo: “Ti voglio bene e ti amerò per sempre, grazie per avermi dato i migliori valori e la migliore famiglia che potessi desiderare.” In seguito, il post apparso sul profilo dell’attrice nella giornata di ieri:

In poco tempo, il post è stato invaso da una valanga di cuori e messaggi di affetto per Mina. Tra i commenti, non mancano quelli di tanti attori di Elite, come Aron Piper, che interpreta Ander, e Danna Paola (Lucrezia).

Non possiamo che unirci a loro e mandare a Mina un caloroso abbraccio e tutta la nostra vicinanza per questa dolorosa perdita.