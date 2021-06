E’ spuntata solo ora una dedica da brividi che nessuno si sarebbe mai aspettato: i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi si vogliono veramente bene.

L’Isola dei Famosi è terminata da una sola settimana. Lo scorso 7 giugno si è conclusa l’edizione del reality che ha visto come vincitore Awed. Il giovane napoletano ha conquistato il pubblico televisivo ed è tornato a casa con un bel premio. Ad aver conquistato tutti anche i due bei naufraghi, Ignazio Moser ed Andrea Cerioli: alcuni fan hanno notato sin da subito la grande complicità tra i due. Sono diventati grandi amici ed una volta terminato il programma, continuano a sentirsi. Proprio nelle ultime ore è spuntata una dedica davvero speciale che ha fatto sciogliere il cuore di tutti. Parole davvero da brividi!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Isola dei Famosi, spunta una dedica a sorpresa: parole da brividi, nessuno se l’aspettava

E’ spuntata nelle ultime ore una dedica davvero magnifica sui social. I protagonisti del post sono Andrea Cerioli e Ignazio Moser. Nessuno avrebbe immaginato che tra loro potesse nascere un’amicizia così profonda e leale: le parole scritte hanno messo i brividi a tutti!

Leggi anche L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga svela un retroscena inedito: succedeva ad ogni inizio puntata, nessuno lo sapeva!

“Adesso mi prendo 5 minuti per scrivere quello che penso di te…” scrive Andrea Cerioli come didascalia ad un post pubblicato su Instagram. “Penso che al giorno d’oggi si viva in un mondo fatto di invidia, gelosia… é davvero difficile incontrare qualcuno che ti trasmetta quel vero senso di amicizia, gentilezza, onestà… é un qualcosa di così tanto raro, che alle volte… si stenta a crederlo… siamo stati insieme 50 giorni per 24 ore al giorno, non obbligati… ma scegliendo di farlo, abbiamo dormito insieme, separati da tutti… per poterci confidare la notte, le paure, i sogni, le storie… volevo solo dirti che essere mio amico é una cosa difficile, sono diffidente, il più delle volte ho la sensazione di incontrare gente troppo lontana da me… gente vuota… ho trovato un grande amico e per me, questo… vale più di tutto il viaggio. Tutti quei sogni, quelle paure… sai che puoi contare su un amico in più“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA CERIOLI (@iamandreacerioli)

Un messaggio di amicizia e di bene davvero profondo quello scritto dall’ex naufrago che, ovviamente, ha ricevuto subito risposta. Ignazio ha risposto al post sottolineando quanto sia stato bello incontrarlo. “Ti voglio bene anche io” ha scritto Moser.