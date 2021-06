Jasmine Carrisi racconta un inedito retroscena sul suo passato: ecco la confessione della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Jasmine Carrisi è la giovane classe 2001: influencer e cantante, è nata dall’unione tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. L’incantevole ragazza a fine maggio ha presentato il suo nuovo brano, Calamite: racconta della voglia di godersi l’estate dopo l’anno difficile che tutti hanno vissuto, quello della lotta contro il Covid. Ma Jasmine già nel 2020 si presentava come cantante: pubblicò il suo primo brano, Ego. Ha la passione per la musica, ereditata dal suo papà, ed oggi l’ha trasformata in lavoro. Ma essere la figlia di due volti celebri italiani non è sempre stato facile: Jasmine ha raccontato solo ora un retroscena sul suo passato.

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano confessa: “Non era piacevole”, inedito retroscena sul passato

Jasmine Carrisi in una lunga intervista a DiLei ha raccontato della sua carriera da cantante iniziata da poco ed alla sua vita privata. La giovane influencer è la figlia di due volti molto noti in Italia, parliamo di Al Bano e Loredana Lecciso. Com’è crescere con due genitori famosi? Jasmine ha confessato di aver avuto ‘alti e bassi’: “Crescere con due nomi importanti ha avuto i suoi alti e i suoi bassi, diventa difficile creare una propria identità soprattutto nel mio caso perché ho scelto di lanciarmi nella musica adesso. Crescendo ho capito di dover pensare solamente ai lati positivi e fregarmene dei pregiudizi, da piccolina lo sentivo di più”.

Jasmine ha aggiunto che da piccola non era semplice essere al centro del gossip: “Non era piacevole essere al centro dei gossip con tutte le persone intorno che pensavano di sapere tutto (non sapendo nulla). Adesso sono felice perché i consigli dei miei che lavorano in questo campo da tempo mi hanno dato una grossa mano”.