Caos a corte, la Regina Elisabetta sarebbe furiosa con Carlo: il suo gesto è davvero ‘inaccettabile’, ecco cosa avrebbe fatto

Malumori a Buckingham Palace, la Regina Elisabetta sarebbe davvero furiosa con il Principe Carlo. Il retroscena è stato svelato nella nuova biografia di Matthew Dennison. Il principe si sarebbe reso protagonista di un gesto veramente ‘inaccettabile’. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo, riportando le parole del biografo.

Regina Elisabetta furiosa con Carlo: cosa ha fatto il principe

Non tira una buona aria a Buckingham Palace. La Regina Elisabetta II si prepara a festeggiare il Giubileo di platino nel 2022, ma nel frattempo c’è chi brama di salire al trono. L’erede in ordine di successione è Carlo, ma la longevità della madre rende impossibile l’ascesa al trono. Egli sarebbe inoltre impaziente di divenire il nuovo re.

Matthew Dennison, nella sua nuova biografia sulla Regina, avrebbe riportato i malumori interni a Buckingham Palace. Secondo quanto riportato dal biografo, ci sarebbero state conversazioni irrispettose durante le cene private tra Carlo e uno dei suoi assistenti senior. Tali conversazioni sarebbero poi state spifferate alla stampa.

Nella biografia, Dennison ha scritto: “I creatori di un documentario, Charles at Fifty, hanno affermato: ci è stato detto da un assistente anziano che Charles crede che la monarchia abbia bisogno di una modernizzazione radicale. È impaziente di andare avanti con il lavoro ed è per questo che il principe sarebbe ‘segretamente felice’ se abdicasse”. La reazione di Elisabetta II, sempre secondo il biografo, sarebbe stata pesantissima.

Carlo dunque vorrebbe che la madre abdicasse per salire al trono e garantire una modernizzazione radicale al regno. Le conversazioni private sarebbero però giunte all’anziana madre e la reazione della donna sarebbe stata veramente pesante. A quanto pare, la Regina non è ai ferri corti solamente con Harry e Meghan. Anche con il figlio Carlo sembra avere un conto in sospeso.