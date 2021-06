Ha partecipato a Uomini e Donne 18 anni fa: ricordate l’ex corteggiatrice di Costantino Vitagliano? Fu proprio lei la scelta: ecco com’è diventata oggi!

Tutti gli amanti del dating show più famoso d’Italia, Uomini e Donne, ricorderanno senza dubbio lei. Parliamo di Alessandra Pierelli, l’ex corteggiatrice di Costantino Vitagliano, uno dei primi tronisti del programma. Fu proprio lei la scelta dell’uomo: conquistò Costantino con la sua bellezza e la sua semplicità. Era la stagione 2003/2004 quando Vitagliano faceva la sua scelta ma nonostante i migliaia di sostenitori, la loro storia non durò molto. Dopo qualche mese la relazione giunse al capolinea. Ma com’è diventata l’ex corteggiatrice oggi? Vi mostriamo qualche foto!

Sono passati 18 anni dal ‘suo’ Uomini e Donne: com’è oggi Alessandra Pierelli

Alessandra Pierelli è stata la scelta di Costantino Vitagliano, 18 anni fa, a Uomini e Donne. Dopo la sua partecipazione al dating show intraprese la carriera di attrice. Ha recitato in diverse opere teatrali e nel 2005 ha debuttato al cinema con il film ‘Troppo belli’. Ha recitato altri ruoli, anche in fotoromanzi. Ha condotto On the road, programma su Italia Uno, e nel 2006 è entrata a far parte del cast dell’Isola dei Famosi!

Alessandra con il passare degli anni è cambiata notevolmente. Questa è una foto di lei quando partecipò al dating show, vi mostriamo anche com’è oggi!

Alessandra su Instagram conta ben 214 mila follower. Seguita ed ancora amata, è cambiata con il tempo ma è rimasta la magnifica donna di 18 anni fa:

Alessandra ha avuto relazioni con Giancarlo Pantano e Guglielmo Stendardo, calciatori. Oggi è felicemente sposata con Fabrizio Baldassari, giocatore professionista di poker. Dalla loro unione sono nati due splendidi figli.