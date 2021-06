Una grandissima sorpresa arriva per gli amanti di Tale e Quale Show: nella prossima edizione del programma potremmo vedere proprio lei come concorrente!

C’è grande attesa per la prossima edizione di Tale e Quale Show. Il celebre programma condotto da Carlo Conti regala musica ed intrattenimento ai telespettatori di Rai Uno: il countdown per settembre è già cominciato! Come ogni estate, cominciano a diffondersi i primi spoiler per quel che sarà la nuova stagione: Tale e Quale Show a settembre 2021 regalerà enormi sorprese. Vi abbiamo già parlato di un papabile concorrente, ovvero Ciro Piriello: nessuna conferma, ovviamente, ma le voci che circolano sono tante! Tv Blog oggi rivela altri nomi: sono davvero incredibili!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Tale e Quale Show, grandissima sorpresa: tra le ‘provinate’ anche la famosissima showgirl

Una magnifica sorpresa arriva per i telespettatori di Rai Uno. Prosegue la preparazione allo show più amato dagli italiani che vede personaggi noti quali attori, cantanti, comici imitare grandi artisti della musica! Tale e Quale Show sta preparando il prossimo cast e Tv Blog ha lanciato un’indiscrezione davvero clamorosa!

Potrebbe interessarti anche Tale e Quale Show, clamoroso spoiler: tra i concorrenti ci sarà anche lui!

Il portale ha rivelato alcuni nomi provinati dal programma! La grande sorpresa riguarda la bellissima Federica Nargi: leggiamo che la modella e showgirl è nella lista dei papabili concorrenti. Come lei, anche Francesca Alotta: ha vinto Sanremo giovani nel 1922 con ‘Non amarmi’, brano cantato insieme ad Aleandro Baldi.

Un altro nome che rivela Tv Blog è quello di Elena Ballerini, l’inviata di Mezzogiorno in famiglia, e quello di Francesca Testasecca, ex di Ballando con le stelle. Anche Melita Toniolo, Juliana Moreira e Massimo Bagnato sono stati provinati per lo show condotto da Carlo Conti. Chi di loro farà parte al 100% del cast? Non ci resta che attendere notizie ufficiali: siamo sicuri che la prossima edizione non deluderà affatto le aspettative.