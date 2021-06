Uomini e Donne, magnifica novità: ci sarà anche lei a settembre, nelle nuove puntate della trasmissione di Maria De Filippi.

Come ogni estate, Uomini e Donne è momentaneamente in vacanza! I telespettatori, però, non vedono l’ora che arrivi settembre, per scoprire chi saranno i nuovi protagonisti della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi. Nuovi tronisti per il trono Classico, ma ovviamente anche nuove dami e cavalieri, che arricchiranno il parterre del Trono Over.

Al momento, però, non si sa ancora nulla delle sorprese che potrà riservarci la nuova stagione del programma. Ma, qualche ora fa, è arrivata una notizia che ha fatto impazzire di gioia gli appassionati della trasmissione. Una notizia che riguarda la presenza di una delle colonne del programma… scopriamo di più!

Uomini e Donne, ci sarà anche lei a settembre: i fan possono gioire

Ci troviamo nel bel mezzo del consueto stop estivo di Uomini e Donne, ma i fan non smettono di pensare alle nuove puntate! Che andranno in onda, come sempre, a partire da settembre, subito dopo l’estate. Negli ultimi giorni, però, un’indiscrezione ha fatto tremare i telespettatori: Tina Cipollari lascerà il programma? Già negli scorsi mesi, infatti, l’opinionista è stata assente in diverse puntata, per via del trasloco nella nuova casa al nord. Un cambio di città che ha fatto pensare che la storica opinionista non potrà essere presente in tutte le puntate, neanche nella prossima stagione, non abitando più a Roma.

Ebbene, a quanto pare nessuna di queste voci corrispondono alla realtà. A confermarlo è Dagospia, che sottolinea come quella che è circolata sul web nei giorni scorsi è una fake news. E che non è neanche il primo anno che viene fuori.

Buone notizie, quindi, per gli appassionati della trasmissione di Canale 5: l’amatissima Tina continuerà a farci compagnia anche nella prossima stagione! Accanto a lei, ovviamente, l’inseparabile amico e collega Gianni Sperti. E voi, siete felici per questa notizia?