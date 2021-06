Sossio Aruta racconta la sua lotta contro il Covid: l’ex Cavaliere di Uomini e Donne ha avuto giorni difficili, ecco come sta oggi.

Diversi giorni fa Ursula Bennardo comunicava ai suoi fan di esser risultata positiva al Covid. Il volto amato del Trono Over di Uomini e Donne ed il suo compagno, Sossio Aruta, hanno contratto il virus diversi giorni fa: sono stati costretti all’autoisolamento. “Per fortuna stiamo bene” sottolineava Ursula che nei giorni precedenti all’esito del tampone non aveva avuto contatti con nessuno. A distanza di giorni gli ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island hanno parlato delle loro condizioni di salute durante la lotta al Covid. Tra i due, a soffrire maggiormente è stato Sossio: ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Sossio Aruta racconta la sua lotta contro il Covid: come sta l’ex Cavaliere

La coppia nata nel programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne, continua ad essere in isolamento: Sossio e Ursula combattono, a casa, contro il Coronavirus. Diversi giorni fa sono risultati positivi al tampone e sono stati costretti all’autoisolamento domiciliare. Sono stati giorni difficili per entrambi, maggiormente per Sossio il quale ha avuto forti sintomi.

Il calciatore ha sofferto di mal di stomaco, debolezza: è stato poco bene. “Fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma posso assicurarvi che sono giorni che sto malissimo. Ho perso già quattro chili: mal di stomaco, debolezza…” sono le parole di Aruta riportate dal CdS dichiarate durante la lotta al Covid.

Nelle ultime ore però i sintomi si sono calmati: proprio pochi minuti fa l’ex Cavaliere ha parlato ai suoi fan su Instagram. “Fortunatamente i sintomi forti sono passati, come lo spavento. Ho ancora un po’ di tosse, un po’ di febbre ma va molto meglio” ha spiegato Aruta sui social. Domani, 15 giugno, la coppia si sottoporrà al test molecolare per scoprire se hanno debellato il Covid.