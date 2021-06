Avete mai visto il padre di Jessica Alba? Sui social, esattamente sul profilo dell’attrice, è apparso un video insieme a lui.

Jessica Alba è un’attrice amatissima, ha iniziato la sua carriera fin da giovanissima, quando ancora era una adolescente. Infatti, fin da piccola il suo desiderio è quello di fare l’attrice, e per questo, si immerge nello studio della recitazione. Il suo debutto cinematografico avviene nel 1993, nel film Vacanza a modo nostro.

In tutti questi anni, abbiamo visto l’attrice destreggiarsi in numerosi altri personaggi, spesso divenendo la protagonista. Attiva sui social, dove possiede un profilo instagram di oltre i 19 milioni di follower, pubblica spesso, foto da sola o in compagnia. Proprio qui, qualche tempo fa, l’attrice ha reso noto un video in cui si è mostrata insieme al suo papà: l’avete mai visto? Vi anticipiamo, il post reso noto è sbalorditivo!

Avete mai visto il padre di Jessica Alba? Il video social è sbalorditivo

Come abbiamo poco fa anticipato, Jessica Alba è un'attrice che in questi anni ha raggiunto una fama incredibile, merito, ovviamente del suo talento.

La popolarità è stata toccata, particolarmente, grazie ai ruoli in Honey, Sin City, I fantastici 4, e Tutte pazze per Charlie. La Alba, sappiamo, è molto attiva sui social, dove il suo profilo conta oltre 19 milioni di follower. Proprio qui, non è passato inosservato un video in cui si mostra insieme al suo papà: l’avete mai visto? Osservate in basso, l’attrice si mostra mentre è intenta in un esilarante balletto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Alba (@jessicaalba)



Insieme, a ritmo di passi, si mostrano felici e sorridenti. Il video è sbalorditivo, ed è stato pubblicato dalla stessa attrice qualche mese fa, rendendo noto un particolare ed emozionante momento insieme a suo padre. Ovviamente, non potevano non mancare i commenti dei suoi follower e a corredo del post sono stati numerosi.