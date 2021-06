Proprio sul suo canale Instagram, Alessandro Matri ha raccontato il bruttissimo episodio capitato ai suoi genitori: cos’è successo.

Un vero e proprio bruttissimo episodio, quello che, pochissime ore fa, Alessandro Matri non ha affatto potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori social. È proprio attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale che, circa un paio di ore fa, l’ex calciatore ha raccontato cosa è successo ai suoi genitori. Perché, purtroppo, sono stati loro i protagonisti di questo spiacevolissimo evento.

Oltre a condividere fotografie del suo lavoro e della sua straordinaria famiglia, Alessandro Matri ha deciso di “sfruttare” il suo canale Instagram ufficiale per raccontare al suo pubblico cosa è successo poche ore fa ai suoi genitori. Non sappiamo cosa sia esattamente accaduto nel minimo dettaglio, sia chiaro. Anche perché lo stesso diretto interessato non è affatto sceso nei dettagli. Una cosa, però, è certa: episodi del genere non dovrebbero mai capitare. Ecco tutti i dettagli!

Alessandro Matri, brutto episodio per i suoi genitori: l’appello sui social

Risale proprio a qualche ora fa, l’Instagram Stories di Alessandro Matri in cui racconta il brutto episodio capitato questa mattina ai suoi genitori. Non sappiamo come siano andati i fatti e cosa sia esattamente successo, lo ripetiamo. Stando a quanto si può leggere da questo messaggio sui social, però, sembrerebbe che siano entrati i ladri in casa dei suoi genitori. E che, purtroppo, hanno portato via con sé un oggetto speciale per l’ex calciatore.

“So che a scriverlo qui non risolvo niente, ma sia mai che ti venga recapitato questo messaggio e ti venga la magnifica idea di farmela riavere”, scrive Alessandro Matri su Instagram. Da quanto si legge, sembrerebbe che, questa mattina, sia entrato un ladro in casa dei suoi genitori. E che, purtroppo, ha portato con sé un oggetto a cui lui era particolarmente affezionato. “Per te avrà un valore economico. Per me ha un valore affettivo: la maglia del Milan del mio esordio in serie A”, scrive ancora il buon Matri.

