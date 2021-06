Giallo su Alessia Marcuzzi a Mediaset: la celebre conduttrice potrebbe non ricevere il rinnovo di contratto, ecco cosa sta succedendo!

La prima volta che entrava a far parte di Mediaset era il 1995, quando prese parte alla conduzione di Colpo di fulmine, in onda il sabato pomeriggio su Italia 1. Da lì fu consacrata come nuovo volto di successo del sesto canale. Successivamente fu scelta per tantissimi altri noti programmi di quella rete: approdò al Festivalbar, 8 mm Prime Time, Fuego, Mai dire gol, e poi i grandi reality. Alessia ha condotto l’Isola dei Famosi, il grande Fratello, Temptation Island. Insomma, Alessia Marcuzzi è uno dei volti femminili più conosciuti, amati e storici delle reti Mediaset: pochi giorni fa ha concluso la sua esperienza a Le Iene. In compagnia di Nicola Savino ha condotto il famoso programma che offre servizi, inchieste e tanto intrattenimento ai telespettatori di Italia 1. Ma cosa sarà di lei nella prossima stagione televisiva? Non arrivano notizie confortanti, anzi…Ecco cosa rivela Tv Blog.

Mediaset, è giallo su Alessia Marcuzzi: dubbi sul rinnovo, cosa sta accadendo

E’ Tv Blog a parlare della prossima stagione televisiva di Mediaset, in particolare di Alessia Marcuzzi. La famosa conduttrice è uno dei volti storici delle reti di Piersilvio Berlusconi ma qualcosa forse sta per cambiare. Il portale rivela che ci sono diversi problemi sul rinnovo della conduttrice, un giallo in atto rispetto al contratto della bella e brava Alessia.

L’Isola dei Famosi è stata affidata ad Ilary Blasi, Temptation Island a Filippo Bisciglia. Dunque, non ci sarebbe molto da offrire alla Marcuzzi nella prossima stagione? Si sta discutendo su quali potrebbero essere i programmi per lei: Tv Blog rivela che il rinnovo di contratto con Mediaset non appare affatto scontato. Dobbiamo attendere ulteriori conferme: