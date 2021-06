Alessia Marcuzzi, lo scatto in costume al tramonto ha fatto boom di likes su Instagram: arriva anche il commento di Rudy Zerbi.

Ha incantato davvero tutti i suoi followers, Alessia Marcuzzi con questa ultima fotografia social. Intenta a godersi i primi attimi di quest’estate, proprio qualche ora fa, la conduttrice romana ha voluto condividere il giorno di relax che lei, insieme a suo marito e ai suoi amici, aveva trascorso al mare. Tra Instagram stories in barca e fotografie davvero stupefacenti, la Marcuzzi ha letteralmente fatto “entrare” il suo pubblico social nella sua giornata.

Le fotografie condivise sono davvero incredibili, ve lo assicuriamo. Una tra tutte, però, ha catturato l’attenzione del suo pubblico. Ed, in particolare, di Rudy Zerbi. In questo scatto, Alessia Marcuzzi si mostra di spalle alla fotocamera intenta a godersi un tramonto davvero da brividi. Uno scatto piuttosto “minimal”, c’è da ammetterlo. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto boom di likes e commenti. Scopriamo quello scritto dal professore di Amici.

Alessia Marcuzzi incanta al tramonto, arriva il commento di Rudy Zerbi: imperdibile!

È attivissimo sul suo canale social ufficiale, Rudy Zerbi. Ed oltre a condividere scatti inediti di sé, il professore di Amici è solito commentare, ridere e scherzare con le sue colleghe. Lo ha fatto, ad esempio, con Arisa pochissime settimane fa. E lo ha fatto, qualche ora fa, proprio con Alessia Marcuzzi.

La conduttrice televisiva, come dicevamo precedentemente, ha condiviso uno scatto di sé in costume mentre guarda il tramonto. Una foto più che sensazionale, vi assicuriamo. E che, ovviamente, ha scatenato tutti. Guardatelo un po’ coi vostri occhi:

Uno scatto semplice, avete ragione! Ma che, in ugual modo, ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori. Anche perché, diciamoci la verità, ad avercelo un fisico del genere. Ecco. Tra tutti i commenti giunti a corredo dello scatto, è praticamente impossibile non fare caso a quello lasciato da Rudy Zerbi.

Un commento piuttosto ironico, da come si può chiaramente comprendere. E che, da come si vede, non è affatto passato inosservato.