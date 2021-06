E’ spuntata fuori soltanto adesso una fotografia che risale al giorno della finale di Amici di Maria de Filippi: i protagonisti sono Giulia e Sangio! Guardate cosa ha pubblicato Rudy Zerbi

E’ terminata da un mese la finale di Amici di Maria de Filippi: lo scorso 15 maggio 2021 Giulia Stabile alzava la coppa del celebre talent. E’ lei la vincitrice di Amici 20: per tutti, la sua vittoria, è stata una vera sorpresa. In tanti si aspettavano vincesse il cantante: Giulia e Sangio sono arrivati insieme in finale. La coppia nata proprio nel programma condotto da Maria de Filippi hanno condiviso insieme non solo il percorso intero ma anche la gioia della finale: è spuntata solo una un’immagine davvero magnifica di loro due, nessuno l’aveva mai vista prima.

Giulia Stabile e Sangio, la foto spunta fuori solo ora: nessuno l’ha mai vista prima

Proprio oggi, 15 giugno, dopo un mese dalla finale di Amici di Maria de Filippi è spuntata una foto! Nessuno l’aveva mai vista prima: i protagonisti sono Giulia Stabile e Sangiovanni! I due volti famosi del talent sono stati ‘paparazzati’ durante la finale da Rudy Zerbi, insegnante di canto nel programma.

E così, il professore ha deciso di pubblicare solo ora la fotografia inedita: “Un mese fa esatto la finale di Amici ( sì, questa foto non l’avevate mai vista, l’ho scattata, dimenticata e ritrovata adesso nel telefono in un momento di nostalgia” ha scritto come didascalia.

L’immagine di Giulia e Sangio stesi per terra nella finalissima ha messo gioia ai milioni di fan che seguono il programma. I due ormai ex volti del programma sono stati i protagonisti dell’edizione: con il loro amore, la loro spontaneità, la loro simpatia ed il loro talento hanno conquistato tutti!