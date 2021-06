In questa foto, l’attore più famoso del momento è davvero piccolissimo: l’avete riconosciuto? Impossibile non farlo: è proprio lui!

Su Instagram, diciamoci la verità, è molto facile rintracciare scatti del tutto inediti. Che sia un Vip o una persona del tutto “comune”, i profili Instagram di ciascuno di noi pullulano di fotografie più che interessanti. E, soprattutto, che non abbiamo mai visto prima. È il caso, ad esempio, di questo attore famosissimo. Che, diverso tempo fa, proprio attraverso una foto caricata sul suo canale Instagram, non ha affatto potuto fare a meno di condividere una foto di sé di quando era davvero piccolissimo. Anzi, per dirla meglio, quando era in fasce.

È proprio per la sua mamme e, soprattutto, con la sua mamma che l’attore famosissimo ha condiviso questa foto di sé da piccolissimo. Ma voi l’avete riconosciuto? Certo, potrebbe risultarvi un po’ difficile, avete ragione! Però, vi concediamo un piccolo indizio: è l’attore più amato e famoso di questo ultimo periodo. Perché? Scopriamolo!

In questa foto, l’attore più famoso del momento è piccolissimo: riuscite a riconoscerlo?

Chi è questa famosissimo attore da piccolissimo? Voi siete riusciti a riconoscerlo? Certo, è una foto del passato e l’attore in questione è in fasce. Quindi, è piuttosto difficile individuarlo, avete ragione! Però, come dicevamo precedentemente, è un volto conosciutissimo. E, soprattutto, in questo ultimo periodo, ci sta incantando ed intrattenendo con un vero e proprio capolavoro. Perché? La risposta è piuttosto semplice: proprio in questi ultimi giorni, è uscita su Netflix la serie televisiva che lo vede come protagonista indiscusso.

Stiamo parlando proprio di lui: Omar Sy. Avete letto proprio bene, si! Proprio sul suo canale Instagram ufficiale, l’attore ha condiviso questa foto di sé da piccolissimo! Ce ne sono di diversi di scatti inediti, ve lo assicuriamo. Questo, però, non è affatto passato inosservato. Anche perché, diciamoci la verità, è di una dolcezza davvero incredibile!

È proprio l’attore di “Quasi Amici”, di “Lupin” e di tantissimi altri successi incredibili ad essere raffigurato in questa foto del passato. Voi l’avreste mai riconosciuto?