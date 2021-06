Awed, vincitore de L’Isola dei Famosi, ha finalmente svelato il significato che si nasconde dietro la bandana rossa che portava a L’Isola.

Dopo il trionfo raggiunto lunedì 7 giugno all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Awed è tornato a casa dalla sua famiglia ed è tornato finalmente attivo sui social. Tantissime le domande che i follower gli stanno rivolgendo circa la sua esperienza al famoso reality di Canale 5. Esperienza che, ricordiamo, è durata ben 85 giorni! Sappiamo benissimo però che il giovane napoletano è soprattutto un bravissimo youtuber e ieri finalmente è tornato alle origini con un video sulla celebre piattaforma. Qui ha rivelato tantissimi dettagli della fase post Isola che, racconta, non è semplicissima.

Dopo tutto quel tempo trascorso in una situazione a dir poco estrema, è comprensibile che il ritorno alla realtà non sia facilissimo. Awed si è definito ‘mentalmente instabile’ attualmente ed ha confessato di essersi sentito come nel film “The Truman Show”. Sempre ripercorrendo l’avventura in Honduras, lo youtuber ha rivelato un dettaglio che avrà incuriosito molti. Ricordate la bandana rossa che era solito indossare? Ebbene, l’ex naufrago ha spiegato qual è il suo significato simbolico. Vediamo cosa ha raccontato.

Awed rivela: “L’oggetto più importante per me è la bandana rossa”

I telespettatori più fedeli de L’Isola dei Famosi avranno certamente fatto caso alla bandana di colore rosso che Awed indossava quasi sempre.

Nel video pubblicato sul suo canale Youtube, il giovane ha ammesso che quello è stato l’oggetto più importante per lui. Ha raccontato che è un regalo dei suoi migliori amici, Amedeo e Dadda. “Mi hanno detto che ogni qualvolta mi sentivo giù di morale e stavo per mollare avrei dovuto leggere la frase che c’era scritta sopra”.

Una frase molto bella, che recita così: “Quando lo sconforto e la stanchezza prenderanno il sopravvento ricordati che stare con i tuoi amici è molto più impegnativo. Forza non mollare mai, ti vogliamo bene”.

Un gesto davvero bello, siete d’accordo?