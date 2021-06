Carlotta Dell’Isola e il fidanzato Nello rivelano su Instagram quando avrebbero intenzione di sposarsi: è lui ad annunciarlo.

Al GF Vip 5 aveva ricevuto la proposta più bella per una donna innamorata: il fidanzato Nello le aveva chiesto di sposarlo proprio fuori alla Casa del Grande Fratello tra palloncini e lacrime di emozione. Parliamo ovviamente di Carlotta Dell’Isola, che proprio in coppia con il suo uomo si era fatta conoscere dal pubblico partecipando a Temptation Island. Nel corso del docu-reality di Canale 5 si era fatta apprezzare per il suo carattere forte e determinato e per questo Alfonso Signorini l’aveva voluta reclutare nel suo programma.

Carlotta entrò però a programma inoltrato, quando fu deciso di allungare l’edizione insieme ad altri concorrenti vip. La sua avventura nella casa più spiata d’Italia è passata però un po’ in sordina: la 28enne non ha avuto modo di esprimersi al meglio forse per le difficoltà di farsi spazio in un gruppo già formato. Anche lo stesso Signorini aveva ammesso di essersi meravigliato del comportamento di Carlotta, molto più tranquillo e docile in confronto alle aspettative create a Temptation.

I fan del GF hanno continuato comunque a seguirla tramite social e la curiosità intorno al futuro matrimonio con il fidanzato è davvero tanta. Proprio in queste ore Nello ha risposto alla domanda di un utente al riguardo.

Carlotta Dell’Isola, il fidanzato rivela quando si sposeranno

Aprendo il box delle domande sul suo profilo Instagram, Carlotta ha ricevuto diverse domande dai follower. Tra queste, anche una rivolta a Nello. “Quando te la sposi? Ci hai ripensato?”. Il giovane originario di Anzio ha risposto con molta sicurezza: “Non ci ho ripensato, ci sposeremo a maggio dell’anno prossimo”.

Allora tantissimi auguri alla simpatica coppia!